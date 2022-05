Valentino compie 90 anni, buon compleanno al grande couturier

Spettacolo

“È la Rolls Royce della moda . Il suo stile ha le stesse qualità dei grandi come Dior, Jacques Fath e Balenciaga. È impalpabile, come la bellezza o il sex appeal, ma fa venire a tutte le donne la voglia di comprare”. Così, nel 1967 , Eugenia Sheppard dell’ International Herald Tribune descriveva Valentino , lo stilista “ultimo imperatore della moda” che oggi, 11 maggio, compie 90 anni

Simbolo indiscusso della raffinatezza italiana a livello internazionale, Valentino (nome completo Valentino Clemente Ludovico Garavani) nasce a Voghera , in provincia di Pavia, l’11 maggio 1932 . Fin da giovanissimo è attratto dal mondo della moda : frequenta una scuola di figurino a Milano , poi a 17 anni parte per Parigi dove studia all'École de La Chambre Syndicale de la Couture

Ed è proprio in Francia che tutto prende forma: Valentino negli anni Cinquanta lavora nella casa di moda di Jean Dessès e nell’atelier di Guy Laroche. Come racconta molti anni dopo, in quel periodo vince il prestigioso concorso Iws insieme a Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent, ma non entra nell’atelier di Balenciaga perché le protuberanze tipiche dello stile della maison proprio non riesce a disegnarle