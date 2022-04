Bella Hadid, esordio da attrice nella terza stagione di Ramy

La supermodella Bella Hadid farà parte del cast della terza stagione di Ramy. Per la statunitense sarà il primo ruolo da attrice in carriera Condividi

La supermodella statunitense Bella Hadid si appresta a debuttare come attrice in una serie tv. Ella, infatti, avrà un ruolo ricorrente nella terza stagione della comedy Ramy, prodotta per Hulu.

Nuovi progetti per Bella Hadid approfondimento Bella Hadid si racconta, da malattia di Lyme all'ansia e depressione Attualmente, la produzione non ha voluto fornire dettagli circa il ruolo che interpreterà la supermodella o gli eventuali legami con gli altri personaggi. Le riprese sono attualmente in corso e sul set, oltre al protagonista principale Ramy Youssef, sono impegnati anche Laith Nakli, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, Dave Merheje, Mohammed Amer e Steve Way.

La trama di Ramy approfondimento Bella Hadid: "Ho ritoccato il naso all'età di 14 anni". FOTO La serie tv narra le vicende di Ramy, giovane musulmano che vive in un quartiere del New Jersey profondamente diviso e cerca di destreggiarsi ogni giorno tra i suoi valori religiosi e l'essere un millennial in una società moderna. Nella seconda stagione, che ha ospitato il premio Oscar Mahershala Ali in un ruolo ricorrente, abbiamo visto il protagonista relazionarsi con una nuova comunità musulmana per cercare di abbracciare in modo più profondo la sua fede e risolvere così i conflitti interiori. Una partecipazione, quella di Mahershala Ali, che ha entusiasmato Ramy Youssef, che così ha parlato del suo lavoro in un’intervista passata: «Non avrei potuto farlo con nessuno che non fosse così umile. Dice tanto su quanto sia fantastica questa persona, il fatto di incontrare qualcuno che è due volte vincitore del premio Oscar e arriva sul set di una seconda stagione e dice “Cosa vuoi che faccia?” È davvero raro». Nella terza stagione la famiglia di Ramy dovrà affrontare problemi molto terreni e il protagonista potrebbe abbandonare il suo percorso spirituale, dedicandosi al business di diamanti gestito dallo zio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)

La carriera di Ramy Youssef Egli ha vinto un Golden Globe come miglior attore protagonista in una serie comica e la serie tv ha vinto un Peabody Award il mese scorso. Youssef è anche sceneggiatore, regista, produttore e co-creatore della serie in collaborazione con Ari Katcher, Ryan Welch e Kate Thulin. La serie tv Ramy si può vedere in Italia attraverso Starzplay. Esso è un servizio streaming approdato in Italia nel giugno 2019 e ha iniziato a trasmettere Ramy a partire dal 12 dicembre dello stesso anno.