La Casa di Carta 5 sarà divisa in due parti: ecco le date di uscita

10 episodi per salutare i fan di tutto il mondo, così “ La Casa di Carta ” si congederà, facendo calare il sipario sulla serie spagnola creata da Alex Pina . La quinta e ultima stagione sarà suddivisa in due parti, il che non farà che aumentare l’hype dei fan sparsi in tutto il mondo.

La Casa di Carta, il teaser trailer

Un finale che promette di regalare molte sorprese e colpi di scena, stando al teaser trailer diffuso via social: “Nei momenti importanti capiamo che non si può tornare indietro. Che non c’è ritorno.” Comincia così il breve filmato, con le parole di Tokyo e il suo volto in primo piano.

Le immagini che seguono le sue parole rivelano uno scontro a fuoco molto violento, in cui la banda si trova a combattere, per l’ennesima volta, per salvarsi la pelle: “Era una banda e oggi è diventata una famiglia”. Ecco l’annuncio apparso sull’account Twitter di Netflix: “Grazie a tutti i fan per avere fatto parte de La Resistencia. Non vediamo l’ora di farvi scoprire come andrà a finire”.