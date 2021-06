Cowboy Bebop live action, in arrivo in autunno: il teaser trailer

Cowboy Bebop, cosa sappiamo

Non si hanno informazioni relative alla trama, che potrebbe aderire perfettamente a quella dell’anima o differire in qualche modo. Ciò che sappiamo, ad oggi, si limita al cast. John Cho sarà il protagonista, Spike Spiegel, mentre Mustafa Shakir e Daniella Pineda saranno rispettivamente Jet Black e Faye Valentine.

I tre sono al centro del teaser trailer dello show, utile per annunciare Yoko Kanno. Per quanto concerne la trama, nell’anime tutto ruota intorno all’astronave Bebop e ai suoi passeggeri. Particolare attenzione è rivolta a Spike e Jet, cacciatori di taglie sempre alla ricerca di criminali da portare a bordo per potersi guadagnare da vivere.

Entrambi hanno un passato col quale fronteggiarsi, in particolar modo Spike. Questi è un ex affiliato del Red Dragon e quel tipo di vita torna a tormentarti prima o poi, reclamando qualcosa, se non la tua stessa esistenza. Jet è invece un ex investigatore dell’ISSP. I due si muovono in mondo che vede accessibili i viaggi iperspaziali attraverso l’intero sistema solare. È il 2071 e Marte è il nuovo pianeta cardine.

A bordo giungono altri tre personaggi. Uno è Faye Valentine, truffatrice professionista dal passato oscuro, perseguitata dai creditori. Spazio inoltre per Ein, corgi super intelligente, e l’hacker Radical Edward. Nel caso del cane, la presenza dell’animale è già stata confermata, per la gioia dei fan. Nessuna informazione, invece, per quanto concerne Edward. Le riprese sono terminate da un po’ ma non vi è stata alcuna traccia del personaggio.