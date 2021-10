La Ruota del Tempo, trailer ufficiale a 360° della serie fantasy

È stato appena pubblicato sui canali ufficiali di Amazon Prime Video il trailer ufficiale a 360° de “La Ruota del Tempo”, l'attesissima serie televisiva che arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 19 novembre.



La saga letteraria da cui lo show è tratto è quella ideata e incominciata da Robert Jordan, rimasta incompiuta a lungo a causa della morte dell'autore (è stata poi conclusa da Brandon Sanderson, che si è occupato degli ultimi tre romanzi).

Questo tanto atteso adattamento televisivo vede nel cast, tra gli altri, Zoë Robins, Barney Harris, Daniel Henney e Rosamund Pike.



Il trailer che è stato appena rilasciato dalla piattaforma è pensato anche per l’eventuale visualizzazione a 360°. Il medesimo video è stato pure corredato da un lungo commento da parte dello showrunner Rafe Judkins, in un trailer breakdown ufficiale (che per trovate in fondo a questo articolo).



Potete invece guardare il trailer ufficiale della serie televisiva “La Ruota del Tempo” in versione 360° nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.