La ruota del tempo, le riprese della serie TV sono terminate

Un adattamento molto atteso dai fan della saga fantasy di Robert Jordan, che giungerà su Amazon Prime, visibile anche su Sky Q e NOW

Le riprese della prima stagione de “ La Ruota del Tempo ” sono terminate. La fonte non è ufficiale ma pare che svariati membri della crew abbiano annunciato sui propri social la conclusione dei lavori.

Un’ottima notizia per tutti i fan della saga di romanzi fantasy di Robert Jordan, il cui adattamento televisivo troverà spazio nel catalogo di Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW. Ecco quanto riportato sul profilo di un account Twitter dello show (non ufficiale): “Le riprese della prima stagione sono terminate, stando ad alcuni post sui social di membri della troupe. Siamo molto emozionati”.

I lavori sarebbero terminati il 14 maggio, anche se per il momento nessun canale ufficiale si è ancora espresso in merito. Voci di corridoio suggeriscono l’arrivo, tra non molto, di un breve teaser che possa aumentare l’hype dei fan.