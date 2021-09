La ruota del Tempo, primo trailer ufficiale

È stato rilasciato il primo teaser trailer de “La Ruota del Tempo”, serie in arrivo su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW, il 19 novembre

La Ruota del Tempo è la nuovissima serie firmata Amazon Prime Video ed è la trasposizione televisiva dell’omonima saga letteraria dello scrittore Robert Jordan, edita tra il 1990 e il 2013 e formata da 15 libri. Lo spettacolo arriverà su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW, a partire dal 19 novembre e avrà come showrunner Rafe Judkins, già noto per lavori come Agent of S.H.I.E.L.D.

La Ruota del Tempo, la trama

La serie è ambientata in un mondo epico e tentacolare, dove la magia esiste davvero e può essere utilizzata solo da alcune donne. La storia racconta le vicende di Moiraine (Rosamund Pike), membro di un clan tutto al femminile e dai poteri sconfinati chiamato Aes Sedai, e del suo arrivo a Two Rivers. In questo luogo, Moiraine comincia il suo pericoloso e avventuroso viaggio intorno al mondo, con 5 giovani donne e uomini, uno dei quali dichiara di essere il Drago Rinato, destinato a salvare le sorti dell’umanità oppure a distruggerla.

La Ruota del Tempo, il cast

La serie, in arrivo su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW, il 19 novembre prossimo, è una co-produzione Amazon Studios e Sony Pictures Television. La regia dei primi due episodi è stata affidata a Uta Briesewitz, che figura anche tra i produttori esecutivi, insieme a Larry Mondragon e Rick Selvage (Red Eagle Entertainment), Ted Field e Mike Weber (Radar Pictures), Darren Lemke, Marigo Kehoe e alla stessa Rosamund Pike, che nella serie ha un ruolo chiave.

Nel cast artistico, oltre l’attrice Rosamund Pike nel ruolo della protagonista Moraine, sono presenti anche Josha Stradowski, che presta il volto a Rand al’Thor, Marcus Rutherford, volto di Perrin Aybara, Sophie Okonedo, interprete di Siuan Sanche e infine Miguel Alvarez, nei panni del Re di Ghealdan.

I primi tre episodi arriveranno su Amazon Prime Video, disponibili anche su Sky Q e NOW, a metà novembre, mentre le altre puntate saranno pubblicate ogni venerdì, con cadenza settimanale, in attesa del finale di stagione previsto per il 24 dicembre. Inoltre, è già stata confermata la seconda stagione de La Ruota del Tempo, che sarebbe già in corso di produzione.