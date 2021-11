Star Wars, anticipazioni su The Book of Boba Fett

I creatori della serie rompono il silenzio sullo show spin-off di “The Mandalorian” che sarà trasmesso a partire dal prossimo 29 dicembre sulla piattaforma Disney Plus, e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick Condividi

Manca poco più di un mese al debutto di “The Book of Boba Fett”, la nuova serie live-action prodotta da Lucasfilm, ma l'attesa per il 29 dicembre, data della messa in onda della prima puntata su Disney Plus, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, è costellata di anticipazioni. I fan dell'universo di “Star Wars” saranno tutt'orecchi per assorbire le dichiarazioni di Jon Favreau e Robert Rodriguez il cui contenuto racconta gli sviluppi di una parte della amata ed epica storia della galassia lontana lontana.



Le anticipazioni su Fett di Favreau e Rodriguez approfondimento The Book of Boba Fett, cosa sappiamo sulla nuova serie Star Wars Come gli appassionati sapranno, “The Book of Boba Fett” è la seconda serie live-action tratta dall'universo di “Guerre stellari”. Lo show era stato anticipato dalle scene post credit della serie “The Mandalorian” che mostrano il cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand tornare sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio una volta controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine. Come è facile intuire, il nuovo show sarà un'avventura nel mondo criminale delle galassie nel quale il protagonista Boba Fett non ha esperienza, come confermano le dichiarazioni di uno dei produttori esecutivi più celebri, Jon Favreau. “Sebbene Boba Fett sia un cacciatore di taglie molto esperto, non ha esperienza nella gestione di un sindacato criminale o nella gestione delle forze”, ha detto Favreau. L'executive producer ha sottolineato l'esperienza del leggendario cacciatore di taglie che dovrà acquisire nuove competenze nel mondo della criminalità organizzata. A Favreau fa eco Robert Rodriguez, anche lui nel team di produttori esecutivi, anche regista di alcuni episodi, che conferma che agli spettatori non mancherà il lato spietato del personaggio: “Vedremo molto di più del suo vero personaggio in questa stagione. (Fett) dovrà passare alla ‘modalità barbara’”.