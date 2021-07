Yellowstone 4, il trailer della quarta stagione: quando uscirà

Uno show creato da Taylor Sheridan , che tornerà sugli schermi il prossimo autunno. Manca ancora una data d’uscita ufficiale ma i fan possono star certi di dover attendere dopo l’estate e non oltre. Tanti i punti in sospeso dopo l’esaltante e drammatico ultimo episodio della terza stagione. La quarta sarà incentrata su cruenta battaglia senza esclusione di colpi: “La vendetta varrà l’attesa”.

Yellowstone 4, cosa sappiamo

Spazio anche a dei nuovi ingressi nel cast della serie. Nella quarta stagione di “Yellowstone” arriverà Jacki Weaver. Questi interpreterà un rivale di John Dutton, l’ennesimo verrebbe da dire. Altri nomi sono quelli di Piper Perabo, Kathryn Kelly e Fin Little, che di recente ha collaborato con Taylor Sheridan in “Those Who Wish Me Dead”, film con protagonista Angelina Jolie.

A ciò si aggiunge una conferma importante. Dopo averlo visto soltanto per poco tempo in scena, Will Patton farà ritorno con un ruolo ricorrente nella serie. Una figura chiave per la storyline del personaggio di Wes Bentley, ovvero Jamie Dutton. Questi tornerà con Kelly Reilly e Luke Grimes. Nonostante vi sia spazio per lei (Reilly), non mancano di certo i dubbi sul personaggio di Beth.