Yellowstone, annunciata una serie spin-off ambientata in Texas: 6666

E' in arrivo un nuovo progetto ambientato in Texas dopo il già annunciato prequel “Y:1883”, che racconterà le origini della famiglia Dutton

Progetto affidato ancora una volta a Taylor Sheridan , che sarà produttore esecutivo di “ 6666 ”, insieme con John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle e Bob Yari. Il successo di “Yellowstone” è stato enorme anche in Italia, con le prime tre stagioni trasmesse da Sky Atlantic . Grande risposta da parte del pubblico, che questa sera, 26 febbraio 2021 alle ore 21.15, avrà modo di apprezzare il grande finale in due puntate, “Meaner Than Evil” e “The World Is Purple”.

6666, cosa sappiamo dello spin-off

Non si sa molto di questo spin-off di “Yellowstone”, eccezion fatta per una descrizione diffusa da Paramount. Si spiega come il ranch 6666 sia totalmente immerso nella storia dell’Occidente come nessun altro in tutta l’America. La sua fondazione, infatti, risale al tempo in cui i Comanches governavano il West Texas.

Una struttura dall’enorme vastità, che si avvicina alle dimensioni di un’intera contea odierna. Secoli di storia alle spalle, che hanno visto fondersi perfettamente le leggi di natura e quelle dello stato di diritto: “Un luogo dove la cosa più pericolosa che si possa fare è sempre la successiva. È sinonimo dello sforzo che viene effettuato per allevare i migliori cavalli e bestiame al mondo. È qui che nascono i migliori cowboy in assoluto”.

Y: 1883, cosa sappiamo sul prequel

Paramount ha di recente annunciato la produzione di una serie TV prequel di “Yellowstone”, ben legata alle vicende dei Dutton odierni, anche se priva di qualsiasi personaggio già visto. La trama, infatti, condurrà gli spettatori in un viaggio nel tempo a ritroso.

Come il titolo suggerisce, la serie sarà ambientata sul finire del 1800. Si seguiranno le orme della famiglia Dutton, impegnata in un difficoltoso viaggio attraverso le Grandi Pianure ricche di pericoli, così da raggiungere il west che promette una vita migliore per le generazioni future.

Gli episodi proporranno un racconto duro dell’espansione verso occidente, del crollo dell’ultimo esempio d’America selvaggia e dello scontro con le popolazioni indigene. Una famiglia in fuga dalla povertà e pronta a tutto pur di sopravvivere e prosperare.