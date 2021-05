Quelli che mi vogliono morto, il trailer del film con Angelina Jolie

Per l’ultimo film di Taylor Sheridan ci sarà una distribuzione in digitale. La data d’uscita è fissata per il 3 giugno 2021

Si avvicina la data d’uscita di “Quelli che mi vogliono morto” (titolo originale “Those Who Wish Me Dead”, ultima pellicola scritta e diretta da Taylor Sheridan , con protagonista Angelina Jolie . La pellicola non arriverà al cinema, in Italia. È stata programmata, infatti, un’uscita puramente digitale, a partire dal 3 giugno 2021 .

Un nuovo progetto sul grande schermo (si fa per dire) per Sheridan, ben diviso tra televisione e cinema. Pare aver definitivamente accantonato la carriera da attore, salvo alcune apparizioni, per dedicarsi a tempo pieno alla sceneggiatura e alla regia, con ottimi risultati.

Suoi gli script di pellicole come “Sicario” e “Soldado”, così come “I segreti di Wind River” e “Hell or High Water”. Recentemente è stato distribuito il suo “Senza rimorso”, con Michael B. Jordan, che lo ha visto collaborare ancora al fianco del regista italiano Stefano Sollima.

In ambito televisivo, invece, ha regalato al pubblico uno degli show più apprezzati degli ultimi anni, “Yellowstone”, con protagonista Kevin Costner. I suoi fan non vedono l’ora di poter apprezzare questo nuovo lavoro, di cui è stato distribuito il trailer ufficiale in italiano.