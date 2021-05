Those Who Wish Me Dead, pubblicato un nuovo video del film

Angelina Jolie , classe 1975 , interpreta Hannah, una donna in lotta con il proprio passato per non essere stata in grado di salvare tre vite da un incendio quando sul suo cammino si abbatte l’arrivo di un ragazzo adolescente.

Those Who Wish Me Dead, il backstage del film con Angelina Jolie

approfondimento

Those Who Wish Me Dead: il trailer del film con Angelina Jolie

Those Who Wish Me Dead farà il suo debutto sul mercato statunitense il 14 maggio, non ci sono invece notizie per quanto riguarda la distribuzione nel Bel paese.

Il film potrà contare su un cast composto da volti celebri della settima arte che avranno il compito di affiancare l’attrice (FOTO), ovvero Nicholas Hoult, Finn Little, Aiden Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Jon Bernthal.

Those Who Wish Me Dead è basato sull’omonimo libro di Michael Koryta che ha curato la sceneggiatura della pellicola.