Those Who Wish Me Dead: il trailer del film con Angelina Jolie

Il film arriverà sia nelle sale cinematografiche americane che in streaming su HBO Max. La data d’uscita prevista è il 14 maggio 2021. Non sono invece state diffuse informazioni, ancora, sulla distribuzione in Italia.

Diffuso il primo trailer di “Those Who Wish Me Dead”, nuovo film con Angelina Jolie e Nicholas Hoult. Una pellicola diretta da Taylor Sheridan , tra i registi e sceneggiatori più apprezzati degli ultimi anni.

Jace Wilson ha soltanto 14 anni e la sua vita è già in pericolo. Ha assistito a un brutale omicidio, il che lo catapulta in un’esistenza fatta di identità fasulle e luoghi di sicurezza riservati a ragazzi in difficoltà. L’idea è quella di riuscire a tenerlo lontano da qualsiasi sguardo sospetto, mentre la Polizia è sulle tracce dei due assassini che intendono liberarsi di uno scomodo testimone.

La carriera di Taylor Sheridan

Ancora una volta Taylor Sheridan ambienta una caccia all’uomo nella natura selvaggia. Da “Hell or High Water” a “I segreti di Wind River”, fino a “Yellowstone”. L’ambiente è sempre uno dei protagonisti delle sue sceneggiature.

In “Those Who Wish Me Dead” ricopre tre ruoli: regista, sceneggiatore e produttore. Un capitolo importante del suo percorso creativo, che lo ha portato a consegnare al cinema e alla televisione dei titoli a dir poco apprezzati dal 2015 a oggi.

Nel 2015 ha scritto “Sicario” di Denis Villeneuve, per poi offrire a Stefano Sollima il sequel “Soldado” nel 2018. Nuova collaborazione con il regista italiano in “Senza Rimorso”, con protagonista Michael B. Jordan, in arrivo su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q.

Vanta una carriera da attore, con gli esordi che risalgono agli anni ’90. I fan lo ricorderanno in “Sons of Anarchy”, dove ha appreso molto da Kurt Sutter, sfruttando tale esperienza, in parte, per “Yellowstone”, acclamata serie TV con protagonista Kevin Costner. Uno show che vedrà Sheridan impegnato anche in due progetti spin-off.

Si avvicina sempre più, anno dopo anno, a ottenere un riconoscimento di gran pregio per il suo lavoro. Ad oggi è stato nominato per la sceneggiatura di “Sicario” ai Writers Guild of America Award e agli Oscar per quella di “Hell or High Water”.