Senza rimorso, il final trailer con Michael B. Jordan

“Senza rimorso” sarà a disposizione nel catalogo Amazon Prime Video a partire dal 30 aprile 2021 , visibile anche su Sky Q. La storia raccontata getterà un’ulteriore luce sul mondo di Jack Ryan , il cui protagonista è stato presentato dal servizio di streaming nelle due stagioni con al centro John Krasinski . Una produzione rinnovata per una terza stagione. Non è da escludere, dunque, che nel prossimo futuro i due personaggi possa condividere un progetto comune sul piccolo o grande schermo.

Senza rimorso, trama e cast

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

“Senza rimorso” vede Taylor Sheridan alla sceneggiatura. Un nome, una garanzia per gli appassionati del genere action e non solo. Ha lavorato a progetti come “Sicario” e “Soldado”, entrambi con protagonista Benicio Del Toro, “Hell or High Water” e “I segreti di Wind River”, per non parlare della serie TV “Yellowstone” con Kevin Costner.

Ecco il cast del film:

Michael B. Jordan

Jamie Bell

Jodie Turner-Smith

Lauren London

Brett Gelman

Jacob Scipio

Jack Kesy

Colman Domingo

Todd Lassance

Cam Gigandet

Luke Mitchell

Guy Pearce

La trama ruota intorno al personaggio di John Kelly. Si tratta di un soldato letale, una macchina da guerra perfetta in forza all’esercito americano. La sua vita viene stravolta per sempre quando perde tutto ciò che ama al mondo, la sua famiglia. Una squadra di soldati russi uccide sua moglie incinta, tramutandolo in un mostro assassino pronto alla vendetta.

In breve tempo si ritrova imprigionato e nella sua cella non fa altro che dar sfogo alla sua rabbia contro tutto e tutti. Gli Stati Uniti non possono però fare a meno di lui, il che spinge i piani alti a rispedirlo sul campo di battaglia. Unisce le forze con una collega Navy Seal e un misterioso agente della CIA. È una missione rischiosa e top secret, nel corso della quale Kelly rivela un complotto che minaccia di trascinare Stati Uniti e Russia in una nuova guerra fredda.

Combattuto tra l’onore personale, la voglia di vendetta e la lealtà verso il proprio Paese, il protagonista dovrà riuscire a fronteggiare tutti i propri nemici senza alcun rimorso, lasciandosi una lunga scia di cadaveri alle spalle.