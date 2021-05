Those Who Wish Me Dead, il backstage del film con Angelina Jolie

Il 14 maggio farà il proprio esordio “Those Who Wish Me Dead”, nuovo film dell’attore, sceneggiatore e regista Taylor Sheridan . Questi torna dietro la macchina da presa dopo “I segreti di Wind River”.

Svariati i suoi progetti di successo negli ultimi anni, in qualità di sceneggiatore. Ha prodotto gli script cinematografici per “Sicario”, “Hell or High Water” e “Soldado”. A ciò si è aggiunto nel 2021 “Senza rimorso”, pellicola diretta da Stefano Sollima, con protagonista Michael B. Jordan.

In “Those Who Wish Me Dead” la protagonista è Angelina Jolie, che ha commentato il Progetto in un video backstage pubblicato da Warner Bros sui social: “Oggi ci sono davvero pochi film e registi in grado di raccontare una storia bellissima e pregna di significato, che abbia anche carattere e un’anima”.

Spazio anche per Taylor Sheridan, che ha così commentato il progetto: “Ciò che è così interessante di questo progetto è il fatto che vi siano tre temi alquanto comuni nel cinema. Una storia di sopravvivenza, una di formazione e una di redenzione. Tutte convergono in una sola pellicola, che vede ancora una volta l’ambiente circostante come un personaggio a parte. Questo è qualcosa che continuerò a fare, fino a quando ne avrò la possibilità”.