Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Cesare Cremonini ha riflettuto sul tour in corso e sull’imminente appuntamento alla Visarno Arena: "Sarà l’ultimo concerto di queste dimensioni che farò per un po’. Ho chiesto di cambiare rotta per il prossimo album. Non riesco a far decidere ai numeri e agli incassi dei tour chi sei come uomo e artista"
Ultimo appuntamento live con la tournée di Cesare Cremonini. Il 17 giugno il cantautore bolognese farà calare il sipario sul tour con lo spettacolo in programma alla Visarno Arena di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
cesare Cremonini a Firenze, la possibile scaletta del concerto
Dopo lo spettacolo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Cesare Cremonini ha riflettuto sul tour in corso e sull’imminente appuntamento nel capoluogo toscano. L'artista ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Fra pochi giorni chiuderò questo tour storico a Firenze e ci saranno 60.000 persone pronte a vivere un’esperienza totale. Sarà l’ultimo concerto di queste dimensioni che farò per un po’. Ho chiesto di cambiare rotta per il prossimo album. Non riesco a far decidere ai numeri e agli incassi dei tour chi sei come uomo e artista”.
Il cantautore bolognese ha aggiunto: “Sento fortemente l’esigenza di togliere, non di aggiungere, perché dopo questi risultati ed esperienze, che ho sempre desiderato, sarebbe solo una rincorsa verso il di più e io morirei come artista così, voglio dare il massimo valore alla nuova musica che sta nascendo. Come performer questo tour mi sta facendo fare tutto quello che so fare al massimo livello. Eppure voglio qualcosa di ancora più importante per noi. Ma forse è anche per questo che ogni concerto sta diventando un giorno indimenticabile”.
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Mercoledì 17 giugno Cesare Cremonini salirà sul palco della Visarno Arena di Firenze. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45. Al momento la voce di Poetica (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Alaska Baby. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero di Gorizia:
- Alaska Baby
- Dicono di me
- PadreMadre
- Il comico (Sai che risate)
- La ragazza del futuro
- Ora che non ho più te
- La nuova stella di Broadway
- Latin Lover
- Possibili scenari
- Buon viaggio (Share The Love)
- Acrobati
- Vieni a vedere perché
- Le sei e ventisei
- Mondo
- Logico #1
- Grey Goose
- Aurore boreali
- Figlio di un re
- Tie Your Mother Down
- 50 Special
- San Luca
- Marmellata #25
- Poetica
- Nessuno vuole essere Robin
- Un giorno migliore
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