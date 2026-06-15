Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo lo spettacolo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Cesare Cremonini ha riflettuto sul tour in corso e sull’imminente appuntamento alla Visarno Arena: "Sarà l’ultimo concerto di queste dimensioni che farò per un po’. Ho chiesto di cambiare rotta per il prossimo album. Non riesco a far decidere ai numeri e agli incassi dei tour chi sei come uomo e artista"

cesare Cremonini a Firenze, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Cesare Cremonini ha riflettuto sul tour in corso e sull’imminente appuntamento nel capoluogo toscano. L'artista ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Fra pochi giorni chiuderò questo tour storico a Firenze e ci saranno 60.000 persone pronte a vivere un’esperienza totale. Sarà l’ultimo concerto di queste dimensioni che farò per un po’. Ho chiesto di cambiare rotta per il prossimo album. Non riesco a far decidere ai numeri e agli incassi dei tour chi sei come uomo e artista”.

Il cantautore bolognese ha aggiunto: “Sento fortemente l’esigenza di togliere, non di aggiungere, perché dopo questi risultati ed esperienze, che ho sempre desiderato, sarebbe solo una rincorsa verso il di più e io morirei come artista così, voglio dare il massimo valore alla nuova musica che sta nascendo. Come performer questo tour mi sta facendo fare tutto quello che so fare al massimo livello. Eppure voglio qualcosa di ancora più importante per noi. Ma forse è anche per questo che ogni concerto sta diventando un giorno indimenticabile”.