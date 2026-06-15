Laurea honoris causa a Gerry Scotti, "bisogna sempre essere studenti"

Una giornata carica di emozione ha segnato il conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione da parte dell'Università dell'Insubria. Un riconoscimento che celebra una carriera lunga oltre quarant'anni nel mondo della radio e della televisione
L'Università dell'Insubria di Varese ha conferito a Gerry Scotti la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione, celebrando una carriera che ha attraversato oltre quattro decenni di televisione italiana. Alla cerimonia hanno partecipato anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e la rettrice Maria Pierro. Accolto da un lungo applauso, il conduttore si è detto profondamente emozionato: "È come vivere l'emozione di quella laurea che non ho mai conseguito quarant'anni fa". La ministra lo ha definito un volto capace di entrare "nelle case degli italiani con garbo, educazione e rispetto".
Una carriera premiata
Nel suo intervento Scotti ha ripercorso gli inizi tra radio e pubblicità, ricordando come quell'esperienza sia stata una vera scuola di comunicazione, prima dell'approdo alla televisione commerciale che gli ha permesso di sperimentare nuovi linguaggi. Il conduttore ha sottolineato quanto sia cambiato il mondo dei media negli ultimi quarant'anni, dai giornali alla tv, fino alle nuove forme di comunicazione digitale. Alla domanda sul segreto della sua longevità professionale, ha risposto con una riflessione: "Non bisogna sentirsi mai arrivati. Occorre restare sempre curiosi, continuare a imparare e, in fondo, sentirsi sempre studenti".