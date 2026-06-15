Laurea honoris causa a Gerry Scotti, "bisogna sempre essere studenti"

L'Università dell'Insubria di Varese ha conferito a Gerry Scotti la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione, celebrando una carriera che ha attraversato oltre quattro decenni di televisione italiana. Alla cerimonia hanno partecipato anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e la rettrice Maria Pierro. Accolto da un lungo applauso, il conduttore si è detto profondamente emozionato: "È come vivere l'emozione di quella laurea che non ho mai conseguito quarant'anni fa". La ministra lo ha definito un volto capace di entrare "nelle case degli italiani con garbo, educazione e rispetto".