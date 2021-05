Senza Rimorso, Michael B. Jordan parla del sequel su Rainbow Six

Spazio a un film dedicato a “Rainbow Six” in futuro? Ecco le parole di Michael B. Jordan, che non esclude la chance di un crossover con John Krasinski (Jack Ryan)

In attesa della terza stagione dello show, ecco giungere il personaggio di John Clark. “Senza Rimorso” rappresenta una pellicola difficile, in quanto “sacrificata” al bene della saga. Si distanzia dal romanzo e mira principalmente a porsi come base per l’arrivo di “ Rainbow Six ”.

Rainbow Six, cosa sappiamo sul sequel di Senza Rimorso

La conclusione di “Senza Rimorso” apre le porte ufficialmente all’arrivo di “Rainbow Six”. Non si fa mistero, dunque, dell’intenzione di regalare al pubblico un sequel della pellicola. Fan che sperano inoltre di poter assistere a un crossover, magari nel prossimo futuro, con Krasinski e Jordan sullo stesso set.

Intervistati da “Cinemabland”, Michael B. Jordan e Jodie Turner-Smith hanno parlato della possibilità della produzione di un sequel basato su “Rainbow Six”, così come della possibilità di un crossover: “Credo tu stia facendo le giuste domande. – ha precisato Jordan – Non ho ancora avuto queste conversazioni con la produzione. Al momento si lavora soprattutto per la promozione di questo film. Di certo in futuro una pellicola su ‘Rainbow Six’ è qualcosa verso il quale guardare. Per quanto riguarda il dove, come, perché e con chi, invece, è qualcosa da decidere ancora”.

Ci sarà spazio in futuro anche per Jodie Turner Smith? Ecco le parole dell’attrice: “Conversazioni in merito a un possibile ritorno di Karen Greer? Credo certamente che l’universo di Tom Clancy sia fantastico. Ogni romanzo ha la possibilità di lanciare svariate differenti produzioni. Tutto è possibile”.

Senza Rimorso e Rainbow Six, le trame

Il film “Senza Rimorso” è incentrato sul personaggio di John Kelly, soldato scelto che si ritrova a fronteggiare un attacco nella propria abitazione, culminato con l’uccisione di sua moglie, incinta. Un attacco mirato, rivolto a tutta la sua squadra, impegnata settimane prima in una missione segreta.

John dà così inizio a una missione disperata alla ricerca dei responsabili, pronto a spingersi oltre ogni limite legale. Ben presto, però, sarà fin troppo chiaro come la vicenda celi punti oscuri. Potrebbe trattarsi di un enorme complotto.

Per quanto riguarda “Rainbow Six”, il romanzo mostra John Clark a capo di un’organizzazione antiterroristica internazionale segreta, Rainbow. Un volo per Londra ha subito un tentativo di dirottamento, fallito. Questo è soltanto un episodio in uno schema più ampio e complesso. È tutto collegato a un assalto a una banca svizzera, così come al rapimento di un finanziere in Germania e a un raid sanguinoso in un parco in Spagna. John si ritroverà a fronteggiare un gruppo terroristico spietato, le cui azioni potrebbero condurre a una catastrofe irreparabile.