Anne Boleyn, Jodie Turner-Smith è la protagonista: la prima foto

È stata rivelata la prima immagine dell’attrice nei panni della più famosa delle mogli di Enrico VIII, protagonista della serie televisiva di ViacomCBS e Channel 5 dedicata appunto alla figura di Anna Bolena

La modella e attrice britannica Jodie Turner-Smith sarà Anna Bolena nella serie televisiva di ViacomCBS e Channel 5 intitolata Ann Boleyn e, finalmente, abbiamo modo di vederla vestire quei panni, con uno sguardo alla prima foto di scena. In esclusiva per Variety, la foto fatta dalla fotografa Parisa Taghizadeh ritrae in uno scatto meraviglioso tutta la bellezza che connota l’attrice e tutta la drammaticità che le vedremo sfoggiare con questo suo nuovo personaggio. Uno sguardo carico di amarezza, tristezza ma pure fermezza, con una profondità che solo Jodie Turner-Smith riesce a sprigionare con quella potenza. Calandosi nella più celebre delle mogli di Enrico VIII, la Anna Bolena messa a titolo, l’attrice di Queen & Slim e The Last Ship avrà modo di impersonare uno dei più affascinanti personaggi della storia inglese. Nonostante le polemiche causate dalla scelta di Jodie Turner-Smith come protagonista - polemiche riguardanti l’inesattezza storica per via del colore della pelle dell’attrice - in questa prima foto di scena si vede molto più di una ricostruzione storica, esatta o inesatta che sia. Trovare uno sguardo simile che possa interpretare una figura affascinante come quella di Anna Bolena è qualcosa che, forse, va oltre a qualsiasi “onor del vero”.



La serie tv Ann Boleyn

La serie televisiva di ViacomCBS e Channel 5, Ann Boleyn, sarà prodotta da Fable Pictures e Sony Pictures Television ed esplorerà i mesi finali della vita di Anna Bolena, senza tralasciare la preoccupazione della Bolena madre (che vorrebbe assicurare un futuro alla propria figlia) e nemmeno la sfida al potere patriarcale. La figura storica messa a titolo verrà mostrata nella sua interezza, sottolineandone la forza, la vulnerabilità (che le risulterà fatale), così come la determinazione a essere considerata alla stessa stregua di un uomo. La storia verrà raccontata dal suo punto di vista e ci mostrerà una donna che lotta per garantire un futuro alla propria figlia. E non solo a lei: la sua lotta contro il patriarcato è stata una battaglia per i diritti umani, delle donne e non solo. Una femminista ante litteram, una figura che ha suscitato paura negli uomini del tempo: intelligente, potente, dotata di un fascino magnetico, Anna Bolena è riuscita a imporsi in quel mondo in cui il dominio era in mano solo ed esclusivamente agli uomini. Forse per questo è andata incontro a una fine tragica. No, non stiamo spoilerando nulla perché la serie racconterà una storia che tutti quanti noi purtroppo conosciamo bene: Anna Bolena è stata decapitata il 19 maggio del 1536.

Il cast della serie Anne Boleyn Oltre a Jodie Turner-Smith nel ruolo da protagonista, il cast comprende Paapa Essiedu nei panni di George, il fratello di Anna; Mark Stanley in quelli di Enrico VIII; Lola Petticrew nella parte di Jane Seymour, la regina consorte d'Inghilterra e Irlanda, dal 1536 al 1537, terza moglie di Enrico VIII Tudor. C'è anche Barry Ward nel ruolo di Thomas Cromwell, primo conte di Essex.



La carriera di Jodie Turner-Smith

Jodie Turner-Smith è una modella e attrice britannica. Ha esordito nel mondo dello spettacolo passando "dalla porta della moda": prima ha incominciato a calcare le passerelle, soltanto dopo è passata ai set. Dato che spesso pure sulle passerelle si interpreta un personaggio e si segue un copione, per Jodie Turner-Smith passare dal mondo del fashion a quello dello schermo non è stato molto difficile, merito anche di un talento naturale per la recitazione (riguardate il suo sguardo nella prima foto di scena di Anna Bolena che abbiamo riportato a inizio articolo. Ecco).

Ha recitato in film come The Neon Demon (2016), Queen & Slim (2019) e Without Remorse (2021) mentre tra le serie televisive in cui è apparsa ricordiamo True Blood (2013), The Last Ship (2014) e Nightflyers (2018).