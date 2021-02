In arrivo una docu-serie in stile The Crown sui reali svedesi

Sta per arrivare una serie documentaristica che racconterà la vita di re Carl Gustaf, seguendolo dalla sua nascita all’ascesa al trono nel 1973 fino ad arrivare a oggi

Sarebbe in cantiere una serie in stile The Crown, ma sulla famiglia reale svedese: ad annunciarlo è il magazine Variety.



Prodotta dal canale televisivo svedese TV4 e del servizio di streaming C More, si tratterà di una docu-serie che racconta passo dopo passo l’emozionante vita di re Carl Gustaf, seguendone i primi passi (letteralmente) quando gattonava in piena infanzia, raccontandone la giovinezza fino all’ascesa al trono all’età di 27 anni, nel 1973. Senza tralasciare gli scandali, ovviamente, altrimenti che serie "royal" sarebbe?



The Crown in salsa svedese

approfondimento The Crown, Emma Corrin parla dell'interpretazione di Lady Diana Secondo quanto riporta Variety, la serie sembrerebbe seguire la struttura dell’altra serie reale di successo: The Crown, l’amatissimo show di Netflix giunto alla quarta stagione, in attesa della quinta che arriverà prossimamente.

La produttrice Josefine Tengblad (che dirige la sezione fiction di TV4 e C More) ha ben sintetizzato il mood della serie con le seguenti parole: “Non sono mai stata una fan della monarchia però ricordo di quando stavo leggendo il trattamento di sei o sette pagine mentre mi trovavo in volo in aereo. Mentre leggevo quelle pagine, ho incominciato a piangere perché era davvero forte”.

Quindi una docu-serie che si preannuncia molto coinvolgente ed emozionante. Pare che la corte messa a titolo non abbia nemmeno storto il naso, anzi: i reali in questione avrebbero dichiarato al quotidiano svedese Dagens Nyheter di non essere affatto contrari al progetto (né particolarmente turbati).



“Da quello che abbiamo appreso, è in programma come docu-serie. Quando si tratta di documentari è importante che siano il più vicino possibile alla realtà e che i fatti vengano rappresentati correttamente. Per quanto riguarda la parte romanzata, invece, è chiaramente fondata su libertà artistiche su cui non abbiamo alcun controllo”, hanno dichiarato i reali svedesi circa il progetto.



Cosa racconterà la docu-serie sui reali svedesi

approfondimento Serie tv storiche, le più belle da vedere Åsa Lantz, autrice svedese a cui si deve il romanzo thriller La mente pericolosa delle donne, sarà una delle sceneggiatrici della docu-serie sulla famiglia reale.



“Si dice che altri re e regine abbiano avuto un impatto sugli eventi mondiali. La storia del nostro Re è qualcosa di diverso. Non abbastanza evidente a livello internazionale ma altrettanto drammatica e affascinante. E per molti di noi, completamente sconosciuta”, ha dichiarato la Lantz a Variety.

La docu-serie narrerà l’intera vita di Carl Gustaf, seguendolo prima e dopo la corona.

Il Re nel 1976 ha sposato la regina Silvia, prima sovrana commoner della storia della Svezia (come Grace di Monaco, una comune cittadina non di sangue blu insomma, cosa che oggi è all'ordine del giorno ma che allora era ancora ritenuto scandaloso). Il documentario racconterà nel dettaglio quanto quel matrimonio sia stato osteggiato dalla famiglia reale, al punto che i due dovettero attendere la morte del nonno, Gustavo IV Adolfo, a cui proprio non andava giù l’unione del nipote principe con una cittadina... Un volta convolati finalmente a nozze, il re e la regina hanno avuto tre figli, in ordine cronologico di nascita Victoria, Carl Philip e Madeleine. E volete una chicca che farà la gioia degli appassionati di ABBA? In occasione delle nozze celebrate nel 1976, la casata reale invitò proprio loro a esibirsi. Il gruppo presentò in anteprima mondiale Dancing Queen, dedicata alla regina Silvia, ovviamente.