The Crown, pubblicato il trailer ufficiale della quarta stagione

Per la Regina Elisabetta è arrivato il momento di farsi da parte, ma solamente in The Crown, è chiaro! Il trailer della quarta stagione della serie Netflix, in uscita il 15 novembre, non lascia spazio ai dubbi: a "sfidarsi" non saranno soltanto le mitiche Olivia Colman e Gillian Anderson, ma anche i loro rispettivi personaggi, The Queen e Margareth Thatcher, The Iron Lady. la prima Primo Ministro inglese con doppio cromosoma X, una figura entrata ormai nella leggenda, oltre che nella Storia della seconda metà del Novecento.