The Crown, Emma Corrin si trasforma in Lady Diana: VIDEO

Emma Corrin, come ha imparato a parlare come Diana

L'attrice ha rivelato di aver ricercato l'accento preciso di Lady D lavorando con i coach dialettali. La new entry di "The Crown" ha parlato con Variety di come ha imparato a interpretare l'iconica Lady Diana nella quarta stagione della pluripremiata serie Netflix. "Amo la Diana che incontriamo all'inizio, è la Diana che nessuno conosce. Sappiamo tutti com'era quando era più grande, ci sono così tante, troppe riprese di lei. Quindi sono rimasta davvero affascinata dall'aver conosciuto la giovane Diana. Adoro così tanto la sua voce. Mi manca davvero. Calca la fine di tutto ciò che dice, il che fa sembrare tutto quello che afferma piuttosto triste". Emma ha poi spiegato che per catturare la nitida pronuncia della famiglia reale, gli "allenatori" dialettali di "The Crown" insegnano ai membri del cast a dire la parola "orecchie" (ears) quando dicono "sì" (yes). Non solo: come per il suo co-protagonista Josh O'Connor, che interpreta il principe Carlo, Emma Corrin ha scoperto che una parola in particolare è stata la chiave per sbloccare il tono elegante della principessa Diana: “La mia era 'va bene'” ha rivelato la star 24enne a Variety.