La lettera di Nesli al fratello Fabri Fibra. Perché hanno litigato

Una lettera pubblica su Instagram, fotografie d'infanzia condivise con il mondo e parole che cercano di attraversare anni di silenzio: Nesli ha risposto alle critiche che il fratello Fabri Fibra ha rivolto alla loro famiglia, pubblicando un messaggio in cui afferma che non lo hanno mai ostacolato e lo invita a lasciarsi alle spalle il dolore del passato

Con una lettera pubblicata su Instagram, insieme a vecchie fotografie, Nesli ha risposto alle critiche che il fratello Fabri Fibra ha rivolto alla loro famiglia, pubblicando un messaggio in cui afferma che non lo hanno mai ostacolato e lo invita a lasciarsi alle spalle il dolore del passato. Tutto è partito da un podcast legato a Nuova Scena, il talent rap di Netflix.

Perché Fabri Fibra e Nesli hanno litigato

La rottura di Fabri Fibra (all'anagrafe Fabrizio Tarducci) con la sua famiglia è nota da anni: il rapper di Senigallia non ha mai nascosto il rapporto complicato con i suoi cari, di cui ha spesso parlato nei testi delle sue canzoni. Una distanza che riguarda non solo i genitori, ma anche il fratello minore Francesco, conosciuto dal pubblico come Nesli, con cui aveva condiviso i primi passi nel mondo della musica prima di prendere strade separate. Fibra ha rivolto alla famiglia accuse pesanti: secondo le sue parole non avrebbero mai creduto in lui, anzi, lo avrebbero duramene ostacolato. Una posizione ribadita più volte nel corso degli anni attraverso interviste e brani, e che ha trovato nuova visibilità nei giorni scorsi grazie a un format video collegato alla terza stagione di Nuova Scena.

La scintilla: il podcast di Nuova Scena

In vista del lancio della terza stagione del talent rap su Netflix, la piattaforma ha messo i quattro giudici - Fabri Fibra, Guè, Geolier e Rose Villain - davanti al microfono di un podcast intitolato Nuova Scena Dissing Podcast. Una delle puntate è stata dedicata al tema del supporto familiare agli artisti. Da un lato Geolier e Rose Villain hanno difeso il valore dei legami di sangue come risorsa e porto sicuro; dall'altro Fibra e Guè si sono fatti portavoce di una visione decisamente più critica. Fibra, in particolare, ha ribadito una scelta drastica che dura ormai da anni, lamentando non solo una totale mancanza di supporto agli inizi della sua carriera musicale, ma un vero e proprio ostacolo da parte dei suoi cari. Il video è diventato rapidamente virale, riaccendendo il dibattito su una delle fratture più note del rap italiano.