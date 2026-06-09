Neffa e Fabri Fibra hanno annunciato un album insieme

Durante una delle esibizioni più attese di Party Like a Deejay, l’evento organizzato da Radio Deejay a Milano, i due artisti hanno sorpreso il pubblico con una notizia destinata a entusiasmare gli appassionati dell’hip hop italiano: sta per arrivare un disco realizzato a quattro mani

Tra Neffa e Fabri Fibra nasce un progetto condiviso: è stato appena annunciato un album realizzato insieme. Durante una delle esibizioni più attese di Party Like a Deejay, l’evento organizzato da Radio Deejay a Milano, Neffa e Fabri Fibra hanno sorpreso il pubblico con una notizia destinata a entusiasmare gli appassionati dell’hip hop italiano. I due artisti hanno infatti rivelato di aver completato un album realizzato a quattro mani, un progetto che rappresenta un nuovo capitolo di una relazione artistica costruita nel corso di molti anni. Dal palco, l’annuncio è arrivato con tono ironico e informale. “In questa vita siamo riusciti a fare un disco insieme”, hanno commentato i due musicisti prima di eseguire Jay-Z, il primo brano pubblicato come anticipazione del lavoro discografico.

L’annuncio sul palco di Party Like a Deejay La comunicazione ufficiale del progetto è arrivata direttamente davanti al pubblico della manifestazione milanese. Neffa e Fabri Fibra hanno scelto infatti il palco di Party Like a Deejay per rendere nota l’esistenza del loro album congiunto, accompagnando la rivelazione con l’esecuzione dal vivo di Jay-Z, primo estratto del disco. L’esibizione ha segnato così il debutto pubblico di un lavoro che unisce due figure centrali della scena rap italiana, legate da una collaborazione che affonda le proprie radici nei primi anni Duemila. Approfondimento Universo Neffa, dopo il successo al Forum arriva il Club Tour

Un legame artistico nato oltre vent’anni fa Chi segue da tempo l’hip hop italiano conosce bene il rapporto che unisce Neffa e Fabri Fibra. La loro connessione professionale prende forma nel 2002, quando Neffa mette a disposizione un intero album di beat destinato a diventare la base di Turbe giovanili, il primo progetto solista di Fabri Fibra dopo la lunga esperienza con il gruppo Uomini di mare. Quel momento rappresentò un significativo punto di svolta per entrambi gli artisti. Da un lato vi era la conclusione di un percorso, poiché Neffa aveva scelto di allontanarsi dal rap. Dall’altro si apriva una nuova fase per Fabri Fibra, destinata a trasformarsi in una carriera capace, nel giro di pochi anni, di riportare il rap italiano nelle classifiche di maggiore rilievo. Un risultato che, dieci anni prima, era stato raggiunto proprio da Neffa. Approfondimento Mentre Los Angeles Brucia, versione speciale dell'album di Fabri Fibra

Dalla collaborazione indiretta alle rime condivise Nonostante il lungo rapporto professionale, sono trascorsi oltre vent’anni prima che il pubblico potesse ascoltare Neffa e Fabri Fibra rappare realmente insieme in un brano. L’incontro artistico si è concretizzato nel 2024 con Foglie morte, canzone che ha coinciso con il ritorno di Neffa al rap e che era particolarmente attesa dai fan. La collaborazione è poi proseguita l’anno successivo con Hype, contenuta nell’album Canerandagio dell’artista bolognese. In quell’occasione, in una sorta di chiusura simbolica del percorso condiviso, Neffa ha ripreso il beat di Scattano le indagini, il brano che apriva Turbe giovanili, creando un collegamento diretto con una delle tappe più significative della storia artistica che lo lega a Fabri Fibra. Approfondimento Universo Neffa, al Forum il grande ritorno live del guaglione del rap