Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Universo Neffa, dopo il successo al Forum arriva il Club Tour

Musica
Foto Prandoni

Dopo il soldout nel concerto evento di Assago, sei nuovi appuntamenti nella primavera del 2026. Da Torino a Milano 

Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento memorabile che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa annuncia oggi CLUB TOUR 2026 - UNIVERSO NEFFA (Vivo Concerti), il nuovo tour nei principali club italiani, che partirà la prossima primavera.

Si parte da Torino a marzo

La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica, il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club.

Approfondimento

Neffa: "In Canerandagio mi sono misurato col rap e non solo"

Un viaggio nella storia musicale di Neffa

Neffa porterà sul palco un viaggio attraverso la sua discografia, dai brani dell’ultimo album Canerandagio (Numero Uno/Sony Music Italy) fino ai brani cult del suo repertorio. I fan potranno scatenarsi tra l'energia funk, le vibrazioni hip hop e le inconfondibili sonorità groove soul che hanno reso Neffa uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Club Tour 2026 - Universo Neffa sarà un'occasione unica per celebrare un artista che ha saputo mescolare e reinventare generi, lasciando un'impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop.

Approfondimento

Universo Neffa, al Forum il grande ritorno live del guaglione del rap

Dove trovare i biglietti

I biglietti per le nuove date saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da domani, venerdì 5 dicembre, alle ore 14:00, e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 10 dicembre alle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Spettacolo: Ultime notizie

Universo Neffa, dopo il successo al Forum arriva il Club Tour

Musica

Dopo il soldout nel concerto evento di Assago, sei nuovi appuntamenti nella primavera del 2026....

Rosalía annuncia il tour nel 2026, c'è anche un concerto a Milano

Musica

L’artista spagnola tornerà nel nostro Paese nel 2026: il capoluogo lombardo accoglie il nuovo Lux...

Ammazzare stanca, cast del film con Montesi e Marchioni al cinema

Cinema

Scopriamo chi sono gli interpreti della pellicola che racconta l’autobiografia di Antonio Zagari,...

15 foto

“Tremendamente Frida”, il 10 dicembre al Teatro Trastevere di Roma

Spettacolo

Appuntamento unico scritto e diretto da Ilaria Rezzi e interpretato da Maria Grazia Adamo

Firenze Rocks 2026, annunciati gli headliner

Musica

Lenny Kravitz, Robbie Williams e i The Cure guideranno la lineup dell’edizione 2026 del festival...

Spettacolo: Per te