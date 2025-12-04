Universo Neffa, dopo il successo al Forum arriva il Club Tour

Dopo il soldout nel concerto evento di Assago, sei nuovi appuntamenti nella primavera del 2026. Da Torino a Milano
Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento memorabile che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa annuncia oggi CLUB TOUR 2026 - UNIVERSO NEFFA (Vivo Concerti), il nuovo tour nei principali club italiani, che partirà la prossima primavera.
Si parte da Torino a marzo
La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica, il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club.
Un viaggio nella storia musicale di Neffa
Neffa porterà sul palco un viaggio attraverso la sua discografia, dai brani dell’ultimo album Canerandagio (Numero Uno/Sony Music Italy) fino ai brani cult del suo repertorio. I fan potranno scatenarsi tra l'energia funk, le vibrazioni hip hop e le inconfondibili sonorità groove soul che hanno reso Neffa uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Club Tour 2026 - Universo Neffa sarà un'occasione unica per celebrare un artista che ha saputo mescolare e reinventare generi, lasciando un'impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop.
Dove trovare i biglietti
I biglietti per le nuove date saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da domani, venerdì 5 dicembre, alle ore 14:00, e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 10 dicembre alle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.