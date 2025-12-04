Universo Neffa, dopo il successo al Forum arriva il Club Tour

Approfondimento Neffa: "In Canerandagio mi sono misurato col rap e non solo"

La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica, il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club.

Un viaggio nella storia musicale di Neffa

Neffa porterà sul palco un viaggio attraverso la sua discografia, dai brani dell’ultimo album Canerandagio (Numero Uno/Sony Music Italy) fino ai brani cult del suo repertorio. I fan potranno scatenarsi tra l'energia funk, le vibrazioni hip hop e le inconfondibili sonorità groove soul che hanno reso Neffa uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Club Tour 2026 - Universo Neffa sarà un'occasione unica per celebrare un artista che ha saputo mescolare e reinventare generi, lasciando un'impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop.