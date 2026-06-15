La star argentina ha comunicato la notizia attraverso le storie di Instagram, pubblicando uno screenshot di una chat WhatsApp in cui compariva il messaggio: “Hai superato l’esame di italiano!”. L’annuncio del superamento dell’esame di lingua ha sortito tantissime rezioni entusiastiche da parte della sua folta e affezionatissima fanbase

Belén Rodríguez verso la cittadinanza italiana: superato l’esame di lingua (come annunciato dalla stessa diretta interessata su Instagram), si avvicina il momento del giuramento. Un percorso iniziato dopo vent’anni di vita in Italia, raccontato dalla stessa showgirl sui suoi social network.

Per Belén Rodríguez adesso si avvicina finalmente un passaggio significativo del proprio percorso personale e professionale. La star ha comunicato la notizia attraverso le storie di Instagram, pubblicando uno screenshot di una chat WhatsApp in cui compariva il messaggio: “Hai superato l’esame di italiano!”. L’annuncio del superamento dell’esame di lingua è stato condiviso direttamente da lei, tramite le sue Instagram Stories, sortendo tantissime rezioni entusiastiche da parte della sua folta e affezionatissima fanbase.

Dopo oltre due decenni trascorsi in Italia, Paese nel quale ha costruito la sua carriera televisiva e gran parte della sua vita privata, la showgirl argentina è ormai prossima all’ottenimento della cittadinanza italiana.

La decisione di avviare l’iter necessario per ottenere il passaporto italiano rappresenta l’approdo naturale di un legame consolidato nel tempo con l’Italia, diventata negli anni il centro della sua quotidianità e delle sue attività lavorative.