Belén Rodríguez avrà presto la cittadinanza italiana, l'annuncio su InstagramSpettacolo
La star argentina ha comunicato la notizia attraverso le storie di Instagram, pubblicando uno screenshot di una chat WhatsApp in cui compariva il messaggio: “Hai superato l’esame di italiano!”. L’annuncio del superamento dell’esame di lingua ha sortito tantissime rezioni entusiastiche da parte della sua folta e affezionatissima fanbase
Belén Rodríguez verso la cittadinanza italiana: superato l’esame di lingua (come annunciato dalla stessa diretta interessata su Instagram), si avvicina il momento del giuramento. Un percorso iniziato dopo vent’anni di vita in Italia, raccontato dalla stessa showgirl sui suoi social network.
Per Belén Rodríguez adesso si avvicina finalmente un passaggio significativo del proprio percorso personale e professionale. La star ha comunicato la notizia attraverso le storie di Instagram, pubblicando uno screenshot di una chat WhatsApp in cui compariva il messaggio: “Hai superato l’esame di italiano!”. L’annuncio del superamento dell’esame di lingua è stato condiviso direttamente da lei, tramite le sue Instagram Stories, sortendo tantissime rezioni entusiastiche da parte della sua folta e affezionatissima fanbase.
Dopo oltre due decenni trascorsi in Italia, Paese nel quale ha costruito la sua carriera televisiva e gran parte della sua vita privata, la showgirl argentina è ormai prossima all’ottenimento della cittadinanza italiana.
La decisione di avviare l’iter necessario per ottenere il passaporto italiano rappresenta l’approdo naturale di un legame consolidato nel tempo con l’Italia, diventata negli anni il centro della sua quotidianità e delle sue attività lavorative.
Le parole a Che tempo che fa
Già in passato Belén aveva affrontato pubblicamente l’argomento durante una partecipazione al programma televisivo Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. In quell’occasione la showgirl aveva commentato con ironia, ma lasciando emergere anche un desiderio concreto, la mancata concessione del passaporto italiano nonostante i molti anni vissuti nel nostro Paese.
“Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America”.
Una dichiarazione che metteva in evidenza quanto il tema della cittadinanza fosse già da tempo presente tra le sue aspirazioni.
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Il superamento dell’esame di italiano
Un passaggio fondamentale della procedura è arrivato all’inizio di aprile, quando Belén Rodríguez ha sostenuto l’esame di lingua italiana di livello B1, requisito indispensabile per proseguire l’iter previsto per il riconoscimento della cittadinanza.
Dopo alcuni mesi di attesa è arrivata la comunicazione tanto attesa. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Belén attraverso le proprie storie su Instagram, dove ha condiviso l’immagine di una conversazione WhatsApp contenente il messaggio: “Hai superato l’esame di italiano!”.
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Gli ultimi passaggi verso il riconoscimento ufficiale
Il superamento dell’esame rappresenta un traguardo importante nel percorso intrapreso dalla showgirl argentina. Dopo vent’anni trascorsi tra lavoro e vita personale in Italia, quello che per lungo tempo era rimasto un desiderio espresso anche in televisione sta assumendo contorni sempre più concreti.
Secondo quanto raccontato dalla stessa Belén Rodríguez, alla fine di giugno arriverà il documento del consolato necessario per completare la procedura. A quel punto sarà possibile fissare la data del giuramento, ultimo passaggio previsto prima dell’ottenimento ufficiale della cittadinanza italiana.
Per la showgirl si tratta quindi di una fase decisiva di un percorso amministrativo lungo e atteso, che la avvicina sempre più al momento in cui potrà diventare formalmente cittadina italiana.
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