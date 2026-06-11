Belen Rodriguez torna sui social: "Ho deciso io di rinunciare all'Isola dei Famosi"Spettacolo
"Credo sia arrivato il momento di dire la mia", spiega la showgirl su Instagram ringraziando prima di tutto i fan per l'affetto ricevuto in queste settimane complicate. E sulla sua presunta sostituzione alla conduzione del programma l'Isola del Famosi, chiarisce "Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli".
Belen Rodriguez torna a parlare sui social dopo il ricovero e l'accusa di omissione di soccorso per alcuni incidenti che avrebbe provocato con la sua auto nel centro di Milano. "Credo sia arrivato il momento di dire la mia", spiega la showgirl su Instagram ringraziando prima di tutto i fan per l'affetto ricevuto in queste settimane che sicuramente per lei non sono state facili. E poi l'affondo: "Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni favore di titoli acchiappa like e click bait - prosegue -, nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso".
Il chiarimento sull'Isola del Famosi
Poi un chiarimento sulla sua presunta sostituzione alla conduzione del programma l'Isola del Famosi. "Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli - sottolinea Belen -. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia". Belen ha infine ringraziato Mediaset "per aver capito la situazione e sicuramente avremo altre occasioni", conclude promettendo ai follower che "ci vedremo prestissimo.
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