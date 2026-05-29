Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso

IL RICOVERO IN OSPEDALE E LE DIMISSIONI

Nella mattina di lunedì 25 maggio, un inquilino di un elegante palazzo di cinque piani nel quartiere di Brera, a Milano, aveva sentito le grida di una donna provenire da un appartamento dello stabile. “Aiuto, aiutatemi!”, aveva urlato per diversi minuti la voce, che era uscita proprio dalla finestra del bagno di Belén Rodriguez. L’uomo aveva quindi allertato il 112. Presto, due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un’ambulanza e i vigili del fuoco erano accorsi sul posto e avevano avviato una trattativa di oltre tre ore con la showgirl argentina, che aveva deciso di aprire la porta di casa solo nel momento in cui ormai i pompieri erano intenti a forzare l'ingresso. Le persone presenti avrebbero notato in lei un presunto stato di alterazione psico-fisica. Rodriguez era stata infine ricoverata al Policlinico in codice giallo per ulteriori accertamenti ed era stata dimessa la mattina di martedì 26 maggio. “La paziente è in buona condizioni”, aveva dichiarato a Fanpage.it l’ufficio stampa dell’ospedale. Immediato il supporto dei familiari, come la sorella Cecilia e l’ex marito Stefano De Martino (che è anche padre del suo primogenito Santiago) e dei colleghi, come Mara Venier, che l’ha sostenuta: “Condivido tutto. Anche io l’ho vissuto”. Anche Alba Parietti ha mostrato su Instagram una profonda comprensione per la showgirl. “La gente pensa spesso che il successo, i soldi, la bellezza o la popolarità bastino per essere felici. E invece non è così. Anzi, a volte è proprio il contrario. Perché quando vivi sempre sotto lo sguardo degli altri, quando tutti ti desiderano, ti cercano, ti adulano, finisci quasi per non capire più chi ti vuole davvero bene e chi invece è semplicemente attratto da quello che rappresenti”. Tuttavia, “Ci sono momenti nella vita in cui anche le persone apparentemente più forti crollano. Succede quando arrivano le delusioni, le perdite, la fine di un amore importante, oppure semplicemente quando ci si sente improvvisamente più soli, più vulnerabili, più stanchi. E credo che per una donna che ha vissuto per anni dentro un mondo dove l’immagine conta così tanto, tutto questo possa fare ancora più male. La verità è che ci vuole una forza enorme per reggere certi livelli di esposizione, gli alti e bassi, la crudeltà degli esseri umani, anche quelli di chi ti fidavi di più e i tuoi nervi crollano, ma non puoi chiedere aiuto. La gente vede il glamour, il successo, ma non vede il peso che tutto questo può avere sull’anima. Non vede la paura di non sentirsi più abbastanza, di essere sostituita, dimenticata, giudicata continuamente anche nei momenti più fragili”. Ha concluso: “Tutti ti vedono forte, risolta, ricca, ancora bellissima e tu dentro hai angoscia, paura, hai bisogno di un porto sicuro, hai bisogno di sentirti protetta, ma vorresti solo essere capita, aiutata, accarezzata, abbracciata, rassicurata. Sei stanca della maschera che devi sempre indossare. Le auguro di sentirsi amata per quello che è davvero, non per quello che rappresenta. E le auguro anche di tornare a guardarsi con gli occhi buoni con cui probabilmente l’hanno guardata in milioni, ma con cui forse lei stessa, in questo momento, fatica a vedersi”.