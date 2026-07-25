Marie Paule Belle, cantante, compositrice e pianista francese, è morta a 80 anni a Neuilly-sur-Seine dopo una lunga malattia. Voce di La Parisienne, successo del 1976 diventato un classico della chanson, aveva costruito in oltre cinquant’anni una carriera tra ironia, malinconia e impegno civile. Dai primi brani Wolfgang et moi e Nosferatu al sodalizio con Françoise Mallet-Joris, tra amore e musica, fino agli ultimi concerti di maggio 2026. Del cancro aveva scritto anche nella poesia KO!, portata sul palco nel 2024 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Marie Paule Belle, cantante, compositrice e pianista francese conosciuta soprattutto per il successo di La Parisienne, è morta sabato 25 luglio 2026 all’età di 80 anni. L’artista si è spenta a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, al termine di una lunga malattia. La notizia è stata comunicata dal suo addetto stampa all’agenzia France-Presse. Meno di due mesi prima era ancora seduta davanti al suo pianoforte, impegnata negli ultimi concerti di una carriera durata più di mezzo secolo. Con Marie Paule Belle scompare una delle figure più originali della canzone francese: troppo ironica per trasformarsi in sacerdotessa, troppo colta per lasciarsi rinchiudere nella leggerezza, troppo libera per corrispondere a un formato.

La morte dopo una lunga malattia L’addetto stampa dell’artista ha riferito che Marie Paule Belle è morta dopo una lunga malattia, facendo riferimento al cancro del quale la cantante aveva scelto di parlare pubblicamente. Nel 2024 aveva raccontato l’esperienza della malattia nella poesia KO!, portata anche sul palco del Théâtre de Passy. Non aveva trasformato il dolore in una retorica della battaglia o dell’eroismo. Anche davanti alla fragilità aveva continuato a usare lo strumento che conosceva meglio: le parole, capaci di cambiare tono senza perdere precisione e di sorridere alla paura senza fingere che non esistesse. Gli ultimi concerti al Théâtre de Passy Dal 19 al 31 maggio 2026 Marie Paule Belle aveva salutato il pubblico del Théâtre de Passy di Parigi con lo spettacolo Au revoir et merci, annunciato come l’ultimo recital della sua carriera. La cantante aveva festeggiato gli 80 anni pochi mesi prima e spiegato di voler lasciare il palcoscenico mentre la voce conservava ancora la propria identità. La scena era ridotta all’essenziale: un pianoforte nero, la voce e un repertorio attraversato senza abbandonarsi troppo alla nostalgia. Il titolo stesso, Au revoir et merci, conteneva la misura della sua arte: un congedo educato soltanto in apparenza, asciutto, affettuoso e leggermente impertinente. Il 15 maggio era uscita anche la raccolta Best of Marie Paule Belle, pubblicata per celebrare il suo ottantesimo compleanno e composta da brani che andavano da La Parisienne a Quand nous serons amis.

Da Pont-Sainte-Maxence a Nizza Nata il 25 gennaio 1946 a Pont-Sainte-Maxence, nel dipartimento dell’Oise, Marie Paule Belle crebbe a Nizza. Amava raccontare di essere «nata dentro un pianoforte»: sua madre le aveva trasmesso le prime nozioni musicali e il rapporto con lo strumento sarebbe rimasto il centro fisico ed emotivo di tutta la sua carriera. Dopo gli studi di psicologia, nel 1969 si trasferì a Parigi e cominciò a esibirsi nei cabaret della Rive Gauche, tra cui L’Écluse e L’Échelle de Jacob. Erano luoghi nei quali la canzone francese incontrava il teatro, la poesia, la satira e una particolare forma di intimità con il pubblico. Non possedeva la voce levigata dell’interprete tradizionale. Aveva una pronuncia vivace, una vena di “gouaille” parigina conquistata da provinciale e un modo di accompagnarsi al pianoforte che lasciava affiorare la formazione classica senza ostentarla. Wolfgang et moi e Nosferatu, i primi successi La prima importante apparizione televisiva risale al 1973, quando nel programma di Philippe Bouvard interpretò Wolfgang et moi e Nosferatu. Già nei titoli emergevano i due estremi tra i quali avrebbe costruito il proprio mondo: Mozart e il vampiro, l’educazione musicale e il gusto per il grottesco. Le sue melodie potevano richiamare Schubert, Mozart o l’operetta, mentre i testi trasformavano la cultura alta in una materia quotidiana, sentimentale e spesso comica. Brani come Wolfgang et moi, Nosferatu e L’Impromptu de Schubert dimostravano come i riferimenti classici potessero entrare nella chanson senza diventare uno sfoggio accademico. Il suo primo 33 giri uscì nel 1973. Nello stesso periodo arrivarono i primi riconoscimenti e le esibizioni a Bobino, mentre l’incontro con Serge Lama contribuì ad allargare il suo pubblico.

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La Parisienne, il successo del 1976 Il brano destinato a identificarsi con il suo nome arrivò nel 1976. La Parisienne raccontava una giovane donna di provincia salita nella capitale con l’ambizione di diventare sofisticata, soltanto per scoprire di essere troppo spontanea per aderire alle mode e alle affettazioni della città. La musica, composta dalla stessa Marie Paule Belle, guardava alle operette di Jacques Offenbach. Le parole erano firmate da Françoise Mallet-Joris e Michel Grisolia, amici e collaboratori fondamentali nella costruzione del suo repertorio. Dietro il ritornello contagioso e l’andamento da filastrocca, La Parisienne metteva in scena una sottile forma di resistenza. La protagonista non riesce a diventare ciò che la società pretende da lei e finisce per trasformare quell’inadeguatezza in una dichiarazione d’indipendenza. Pubblicata nel 1976, La Parisienne ottenne il disco d’oro nel 1977 e aprì all’artista una nuova fase della carriera. Nel 1978 Marie Paule Belle salì per la prima volta sul palco dell’Olympia, mentre canzoni come Les Petits Patelins ne confermarono la capacità di unire umorismo, osservazione sociale e precisione musicale.

Una cantante femminista e ironica Marie Paule Belle non amava definirsi militante, ma considerava le parole uno strumento per rendere visibile ciò che la società preferiva lasciare ai margini. Il suo repertorio affrontò l’autonomia delle donne, le convenzioni borghesi, il desiderio, l’omosessualità e temi sociali come l’eutanasia. In Celles qui aiment elles cantò esplicitamente l’amore tra donne. L’argomento non era estraneo alla sua vita: per circa un decennio Marie Paule Belle fu legata alla scrittrice belga Françoise Mallet-Joris, che fu anche una delle principali autrici dei suoi testi. La loro relazione, vissuta negli anni Settanta, non venne costruita come una provocazione pubblica, ma neppure nascosta. La sua era una forma di femminismo affidata alle contraddizioni dei personaggi, alla libertà dei corpi e alla possibilità di ridere delle norme prima ancora di contestarle.

Françoise Mallet-Joris, l’amore e le canzoni Il rapporto con Françoise Mallet-Joris fu insieme sentimentale e artistico. La scrittrice, autrice di romanzi come Le Rempart des Béguines e membro dell’Académie Goncourt, scrisse numerosi testi per Belle, spesso insieme a Michel Grisolia. La cantante li trasformava in melodie che alternavano operetta, cabaret, musica classica e chanson. Dalla loro collaborazione nacquero, oltre a La Parisienne, brani come Nosferatu, Les Petits Patelins, Mon piano noir, Trans Europ Express e Quand nous serons amis. Nel 2020 Marie Paule Belle raccontò quella relazione nel libro Comme si tu étais toujours là, costruito anche attraverso le lettere di Mallet-Joris e pubblicato quattro anni dopo la morte della scrittrice. Non una semplice autobiografia sentimentale, ma il tentativo di continuare un dialogo con chi aveva condiviso con lei parole, musica e vita. L’amicizia con Serge Lama e l’omaggio a Barbara Tra le presenze importanti della sua vita artistica ci fu Serge Lama, conosciuto negli anni Settanta e rimasto per decenni un amico e un complice. Belle partecipò alle sue tournée e lo descrisse come un fratello maggiore e un pigmalione, capace di insegnarle i meccanismi del mestiere senza modificare la sua eccentricità. Un’altra figura centrale fu Barbara. Marie Paule Belle ne interpretò a lungo il repertorio, trovando nelle sue canzoni il versante più grave e notturno della propria sensibilità. Nel 2001 incise sul proprio pianoforte Steinway l’album Marie Paule Belle chante Barbara, proseguendo negli anni con recital dedicati alla cantante di L’Aigle noir. La vicinanza con Barbara non cancellava però le differenze. Dove la Dame en noir costruiva il mistero, Belle introduceva spesso un’incrinatura comica; dove la confessione rischiava di diventare solenne, lei lasciava entrare una rima inattesa o una smorfia.

Il ritorno con Un soir entre mille Il 3 novembre 2023, a dodici anni dal precedente lavoro, Marie Paule Belle aveva pubblicato Un soir entre mille, album di quindici brani inediti registrati in piano e voce. Il disco raccoglieva canzoni autobiografiche, sentimentali e ironiche, con testi della stessa Belle, di Isabelle Mayereau, Françoise Mallet-Joris, Michel Grisolia e Serge Lama. L’artista tornava anche sulla storia vissuta con Mallet-Joris attraverso brani come Beau temps à Saint-Germain e la traccia che dava il titolo all’album. La voce, diventata più grave con il passare degli anni, aveva perso qualcosa della sfrontatezza iniziale, ma acquistato una nuova intimità. Quel disco, seguito dalla raccolta celebrativa del 2026 e dagli spettacoli Au revoir et merci, rappresenta l’ultimo capitolo di una carriera che Marie Paule Belle aveva scelto di concludere personalmente, prima che la malattia imponesse il proprio finale.