Russell Crowe torna nel mondo dei combattimenti con Beast, action drama diretto da Tyler Atkins e ambientato nell’universo delle arti marziali miste. L’attore interpreta Sammy, il tecnico chiamato ad aiutare l’ex campione Patton James, interpretato da Daniel MacPherson, a rientrare nell’ottagono per proteggere la famiglia e affrontare un avversario brutale. Scritto da Crowe con David Frigerio, il nuovo film con Luke Hemsworth e Bren Foster arriverà nei cinema italiani dal 1° ottobre, distribuito da PLAION Pictures Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Beast, Russell Crowe torna nell’ottagono: poster e uscita al cinema dal 1° ottobre Russell Crowe torna nel cinema sportivo, questa volta dalla parte dell’allenatore r questa volta non sarà lui a incassare i colpi. In Beast, action drama ambientato nell’universo delle arti marziali miste, l’attore interpreta Sammy, un allenatore burbero e disilluso chiamato a riportare nell’ottagono l’ex campione Patton James. PLAION Pictures ha diffuso il poster italiano del film diretto da Tyler Atkins, in arrivo nelle sale il 1° ottobre 2026. Accanto a Crowe, che ha firmato anche la sceneggiatura con David Frigerio, il cast comprende Daniel MacPherson, Luke Hemsworth e Bren Foster. Dopo anni lontano dalla gabbia, Patton conduce una vita distante dalla gloria sportiva. Il passato torna però a cercarlo quando il fratello minore viene coinvolto in una vicenda criminale capace di sconvolgere la famiglia. Per proteggerlo e trovare una possibilità di riscatto, l’ex atleta dovrà affrontare un ultimo combattimento.

Beast, la trama del film con Russell Crowe Patton James è stato una leggenda delle MMA. Ora di quella carriera restano le cicatrici, i ricordi e un nome che non basta più a pagare le bollette. Lontano dall’ottagono, l’ex campione cerca di mantenere la famiglia svolgendo lavori pesanti e affrontando una quotidianità molto meno spettacolare delle serate trascorse sotto i riflettori. La situazione precipita quando il fratello minore finisce nel mirino della criminalità. Patton si trova così costretto a tornare nel luogo che aveva promesso di abbandonare: la gabbia nella quale aveva costruito la propria leggenda e rischiato di perdere sé stesso. Ad attenderlo c’è Xavier Grau, campione brutale deciso non soltanto a sconfiggerlo, ma a cancellarne definitivamente l’eredità sportiva. Il ruolo di Patton è affidato a Daniel MacPherson, mentre Bren Foster interpreta il suo principale avversario. L’obiettivo appare semplice soltanto sulla carta: vincere per il fratello, per la famiglia e per dimostrare che sotto gli anni, le sconfitte e la paura esiste ancora il combattente di un tempo. Approfondimento Russell Crowe al TFF tra gli studenti e l'amore per la musica

Russell Crowe interpreta l’allenatore Sammy Russell Crowe veste i panni di Sammy, il tecnico che aveva trasformato Patton in un campione. Segnato dal tempo e dalle delusioni, l’uomo accetta di allenare nuovamente il suo vecchio allievo in vista del combattimento più pericoloso della carriera. Sammy non rappresenta soltanto l’esperienza tecnica. È il custode di un codice d’onore che separa, almeno nella sua visione, chi combatte per denaro da chi è disposto a mettere in gioco tutto ciò che possiede. Crowe torna così in un racconto sportivo oltre vent’anni dopo Cinderella Man, nel quale interpretava il pugile James J. Braddock. In Beast, però, cambia lato dell’angolo: non è più l’uomo che deve rialzarsi dopo essere finito al tappeto, ma quello incaricato di convincere qualcun altro a farlo. Per Cinderella Man Crowe ottenne nel 2006 una candidatura al Golden Globe come miglior attore in un film drammatico; contrariamente a quanto indicato nel comunicato, non vinse il premio. Approfondimento The Weight, il trailer del film con Ethan Hawke e Russell Crowe

Daniel MacPherson è l’ex campione Patton James Il vero protagonista sportivo di Beast è Daniel MacPherson, interprete di Patton James. Il personaggio viene descritto come una leggenda delle MMA ormai ritirata, costretta a tornare in attività quando la famiglia si trova in pericolo. MacPherson si è preparato a lungo per la parte, sottoponendosi a un intenso lavoro fisico e tecnico. L’attore ha raccontato di avere trascorso circa tre anni tra allenamenti, campi dedicati alle arti marziali e preparazione atletica, arrivando ad aumentare sensibilmente la massa muscolare. La trasformazione serve a rendere credibile un uomo che non può limitarsi a imitare un combattente. Patton deve portare sul corpo il passato di un atleta professionista: l’abitudine ai colpi, il peso degli allenamenti e quella particolare stanchezza di chi sa esattamente quanto farà male tornare. Il film insiste così sul contrasto tra la memoria fisica del campione e la fragilità dell’uomo. Il corpo ricorda ancora come combattere; resta da capire se abbia davvero qualcosa per cui valga la pena farlo. Approfondimento Russell Crowe e l’abisso di Hermann Göring nel film Norimberga

Una storia di riscatto e legami familiari Sotto la struttura dello sport movie, Beast mette al centro il rapporto tra due fratelli e le conseguenze di una vita segnata dalle scelte sbagliate. Patton non torna nell’ottagono per riconquistare semplicemente una cintura o il favore del pubblico. La minaccia che incombe sulla famiglia trasforma il combattimento in un gesto di protezione, vendetta e possibile espiazione. È il meccanismo classico del cinema sportivo: l’incontro decisivo non riguarda mai soltanto il risultato. Sul ring o dentro una gabbia si affrontano il passato, il senso di colpa, la paura del fallimento e la possibilità che un’ultima vittoria non sia sufficiente a riparare ogni cosa. In Beast, la lotta più difficile sembra cominciare molto prima del suono della campana. Tornare a combattere significa accettare di guardare nuovamente ciò da cui Patton aveva cercato di fuggire. Luke Hemsworth e Bren Foster nel cast di Beast Accanto a Russell Crowe e Daniel MacPherson, il cast comprende Luke Hemsworth, accreditato nel ruolo di Gabriel, e Bren Foster, interprete del campione Xavier Grau. Foster, attore e artista marziale, ha partecipato anche alla costruzione delle sequenze di combattimento. La sua esperienza contribuisce alla ricerca di una fisicità credibile, lontana da scontri eccessivamente coreografati nei quali i colpi sembrano attendere educatamente il proprio turno. Nel cast figurano inoltre Mojean Aria, Kelly Gale, George Burgess, Saphira Moran e la cantautrice australiana Amy Shark, qui al debutto in un lungometraggio. Il film mette quindi insieme interpreti, atleti e professionisti legati alle arti marziali, nel tentativo di avvicinare il racconto alla concretezza del combattimento reale.