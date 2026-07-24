Il 24 e il 25 luglio 2026 la grande danza arriva al Circo Massimo di Roma. Il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, sarà protagonista del balletto in tre atti Romeo e Giulietta, il capolavoro del coreografo sudamericano John Cranko, sulle musiche di Sergej Prokof’ev e ispirato alla tragedia di William Shakespeare. Nello specifico, la prima rappresentazione si terrà venerdì 24 luglio alle ore 21:00, mentre la seconda sarà sabato 25 luglio sempre alle ore 21:00. L'étoile Susanna Salvi interpreterà Giulietta e sarà affiancata dal primo ballerino Michele Satriano nel ruolo di Romeo. Completano il cast il primo ballerino Claudio Cocino (Tebaldo), la prima ballerina Marianna Suriano (Rosalina), il primo ballerino Simone Agrò (Mercuzio), Mattia Tortora (Benvolio) e il solista Giacomo Castellana (Paride). La direzione dell'Orchestra dell'Opera di Roma è affidata a Ido Arad. Scene e costumi sono firmati da Jürgen Rose, tra i maggiori scenografi e costumisti del teatro europeo e storico collaboratore di John Cranko, autore delle scene e dei costumi della versione del 1962 e già presente nell'edizione romana del 1995. Le luci e la supervisione tecnica sono di Steen Bjarke. La supervisione dei costumi è affidata a Diana Eckmann, mentre quella coreografica a Reid-Anderson-Graefe. La coreografia è ripresa da Yseult Lendvai, che nel 1995 aveva interpretato Giulietta al Teatro Costanzi in alternanza con Carla Fracci, e che oggi trasmette questa storica versione alla nuova generazione di interpreti. Il Maestro d’Armi è Renzo Musumeci Greco. La produzione segna il ritorno di un titolo profondamente legato alla storia del Costanzi: entrato nel repertorio del Teatro dell'Opera di Roma nel 1995, Romeo e Giulietta è stato successivamente ripreso nel 1996, nel 2001, nel 2002 e nel 2003. L'ultima presenza del titolo risale al 2010, alle Terme di Caracalla, in una versione firmata da Carla Fracci, costruita a partire dall'eredità di coreografi con cui aveva collaborato nel corso della sua carriera, tra cui Loris Gai, John Cranko ed Erik Bruhn. Con questa nuova ripresa al Circo Massimo, il Teatro dell'Opera di Roma rinnova il legame con una delle pagine più significative del proprio repertorio coreutico.