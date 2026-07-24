Morta Chris Anne Affleck, madre di Ben e Casey

Lutto per Ben Affleck e Casey Affleck. La madre, Chris Anne Affleck, è morta il 2 giugno all’età di 83 anni dopo una malattia. L’annuncio è arrivato attraverso un necrologio pubblicato sul Boston Globe. Insegnante per 35 anni e attivista per i diritti civili, aveva avuto un ruolo importante anche negli esordi della carriera di Ben Affleck, aiutandolo a ottenere le prime audizioni nel mondo dello spettacolo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È morta a 83 anni Chris Anne Affleck, madre degli attori premio Oscar Ben Affleck e Casey Affleck. La scomparsa risale al 2 giugno ed è stata resa nota dalla famiglia attraverso un necrologio pubblicato sul Boston Globe. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, nel dicembre scorso le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Nata a New York il 1° dicembre 1942 con il nome di Christine Anne Boldt, si era laureata all’Università di Harvard e aveva lavorato per 35 anni come insegnante nella scuola pubblica.

L’impegno per i diritti civili Oltre all’attività di insegnante, Chris Anne Affleck fu impegnata nella difesa dei diritti civili negli Stati Uniti. Negli anni Sessanta partecipò ai Freedom Riders, i volontari che sfidarono la segregazione razziale viaggiando negli Stati del Sud del Paese. Nel 1972 nacque il primogenito Ben Affleck. Tre anni dopo arrivò Casey Affleck. In quel periodo la famiglia si trasferì in Massachusetts, dove Chris proseguì la carriera nell’insegnamento.

Il sostegno alla carriera di Ben Affleck Dopo il divorzio dal marito Timothy Affleck, avvenuto quando Ben aveva 12 anni, Chris Anne Affleck continuò a essere una figura centrale nella crescita dei figli. Fu lei a mettere Ben in contatto con Patty Collins, direttrice del casting ed ex compagna di stanza ad Harvard, che gli procurò le prime audizioni per spot pubblicitari e produzioni televisive. In un’intervista del 2012, l’attore aveva ricordato così la madre: “Mia madre insegnava nella scuola pubblica. Ha studiato ad Harvard, ha conseguito anche un master e ha insegnato quinta e sesta elementare. Mio padre, invece, aveva uno stile di vita più operaio: era meccanico, barista e custode ad Harvard”

Gli Oscar e il rapporto con i figli Chris Anne Affleck seguì da vicino il percorso professionale dei figli. Nel 1998 accompagnò Ben Affleck alla cerimonia degli Oscar, quando l’attore vinse la statuetta per la migliore sceneggiatura originale insieme a Matt Damon per Will Hunting - Genio ribelle. Negli anni successivi Ben Affleck avrebbe ottenuto un secondo Oscar come produttore di Argo nel 2013, mentre Casey Affleck avrebbe vinto la statuetta come miglior attore nel 2017 per Manchester by the Sea.