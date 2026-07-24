KPop Demon Hunters, le canzoni del film ora sono in italiano

KPop Demon Hunters arriva su Netflix in una nuova versione con tutte le canzoni del film in italiano. Disponibile dal 24 luglio 2026, l’edizione è stata festeggiata al Giffoni Film Festival con una proiezione speciale davanti a quasi 700 juror. Il film animato di Maggie Kang e Chris Appelhans segue le HUNTR/X, superstar del K-pop e cacciatrici di demoni, contro la boy band rivale dei Saja Boys. Resta disponibile anche KPop Demon Hunters: Canta con noi, con dialoghi italiani e brani nella versione originale inglese Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I demoni, si sa, comprendono tutte le lingue. Da oggi anche le HUNTR/X possono combatterli cantando in italiano. Netflix rende disponibile dal 24 luglio 2026 una nuova versione di KPop Demon Hunters nella quale non sono doppiati soltanto i dialoghi, ma anche tutti i brani musicali del film. L’arrivo dell’edizione italiana delle canzoni è stato festeggiato la sera del 23 luglio alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival, con una proiezione speciale davanti a una platea di quasi 700 giovanissimi juror. Il film diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans era già disponibile con audio italiano. La novità riguarda dunque il cuore pulsante dell’opera: le canzoni con cui Rumi, Mira e Zoey riempiono gli stadi, alimentano la barriera magica che protegge il mondo e affrontano i demoni nascosti sotto pettinature impeccabili.

Le canzoni di KPop Demon Hunters ora sono in italiano La nuova versione consente al pubblico italiano di seguire nella propria lingua anche i numeri musicali che scandiscono la storia. Non più soltanto dialoghi tradotti, dunque, ma un adattamento completo dell’esperienza sonora del film. È un passaggio tutt’altro che secondario per un musical nel quale le canzoni non arrivano a interrompere il racconto: sono il racconto. Attraverso la musica le HUNTR/X combattono, nascondono i propri segreti, cementano la loro amicizia e provano a proteggere un pubblico ignaro delle creature soprannaturali che si aggirano dietro le quinte. Brani come Golden, How It’s Done, Takedown, Soda Pop e Your Idol hanno trasformato personaggi animati in autentiche popstar globali. La versione italiana prova ora a compiere l’operazione più delicata: cambiare le parole senza spegnere il ritmo, l’identità e l’energia K-pop. Tradurre una canzone, d’altronde, significa farle cambiare passaporto senza perdere la voce. Approfondimento KPop Demon Hunters, in arrivo un tour di concerti in tutto il mondo

La proiezione speciale al Giffoni Film Festival La nuova edizione è stata presentata a Giffoni il 23 luglio, durante una serata speciale organizzata per celebrare l’arrivo delle canzoni italiane. Quasi 700 giovani giurati hanno assistito alla proiezione, trasformando la sala in una platea da concerto più che in un tradizionale pubblico cinematografico. La scelta di Giffoni appare particolarmente naturale. KPop Demon Hunters parla a un pubblico giovane, ma lo fa senza trattare l’adolescenza come un intervallo tra due età più interessanti. Al centro ci sono l’identità, il bisogno di essere accettati, la paura di deludere gli altri e il rischio di trasformare la perfezione in una prigione. Sotto i colori fluorescenti, le coreografie e le battaglie soprannaturali, il film racconta ragazze costrette a decidere quanto di sé mostrare al mondo. Un dilemma che può riguardare una superstar del K-pop, una cacciatrice di demoni o chiunque abbia mai esitato prima di pubblicare una foto. Approfondimento Che cosa ci dice la vittoria di KPop Demon Hunters agli Oscar

La differenza con KPop Demon Hunters: Canta con noi Su Netflix resta disponibile anche KPop Demon Hunters: Canta con noi, l’edizione sing-along pensata per permettere agli spettatori di seguire i testi e cantare insieme ai personaggi. Le due versioni non devono però essere confuse. La nuova edizione del film presenta dialoghi e canzoni in italiano. Canta con noi conserva invece i dialoghi italiani, ma propone i brani nella versione originale inglese. La scelta dipende dunque dal tipo di serata: si può ascoltare l’intero musical nella propria lingua oppure affrontare Golden in originale, confidando nel testo sullo schermo e in vicini sufficientemente indulgenti. La pagina italiana di Netflix conferma la presenza della versione sing-along, disponibile anche con audio italiano.

La trama: le HUNTR/X contro i Saja Boys KPop Demon Hunters racconta la storia di Rumi, Mira e Zoey, componenti delle HUNTR/X. Agli occhi del pubblico sono superstar capaci di riempire gli stadi; lontano dai riflettori sono cacciatrici incaricate di proteggere i fan dalle minacce soprannaturali. La loro musica alimenta una barriera magica che tiene i demoni lontani dal mondo umano. A minacciare quell’equilibrio arrivano però i Saja Boys, un’irresistibile boy band formata da creature infernali sotto mentite spoglie. Belli, coordinati e demoniaci: praticamente il peggior incubo di ogni ufficio marketing. Lo scontro non si combatte soltanto con spade, acrobazie e poteri sovrannaturali. HUNTR/X e Saja Boys si contendono il pubblico, l’attenzione e l’energia dei fan attraverso le canzoni. Il concerto diventa così un campo di battaglia e la classifica musicale una questione di salvezza mondiale. Rumi, il segreto che incrina la perfezione Al centro del film c’è soprattutto Rumi, leader delle HUNTR/X e custode di un segreto che mette in discussione tutto ciò che il gruppo rappresenta. Il personaggio vive diviso tra l’immagine perfetta richiesta a un’idol e una parte di sé che teme di non poter mostrare. La sua voce, inizialmente strumento di potere e controllo, finisce per rivelare fragilità, desideri e contraddizioni. È qui che il film supera la brillante premessa delle popstar armate contro i demoni. Il vero antagonista non è soltanto la creatura che tenta di conquistare il mondo, ma l’idea che per essere amati occorra apparire senza crepe. Le HUNTR/X combattono mostri visibili. Rumi deve affrontare quello più tenace: la vergogna. Perché le canzoni sono essenziali nel film In KPop Demon Hunters la musica possiede una funzione narrativa precisa. How It’s Done presenta le protagoniste attraverso una battaglia che diventa immediatamente concerto; Golden esprime il desiderio di raggiungere una perfezione quasi sovrumana; Soda Pop trasforma i Saja Boys in una tentazione zuccherosa; Your Idol rivela ciò che si nasconde dietro il fascino della boy band. Il finale affida invece a What It Sounds Like l’idea centrale del film: la vera armonia non nasce dall’eliminazione delle differenze, ma dalla possibilità di farle risuonare insieme. Netflix ha descritto la colonna sonora come parte integrante del percorso emotivo di Rumi e del rapporto tra identità, musica e connessione. Per questo la versione con le canzoni italiane non rappresenta una semplice aggiunta tecnica. Offre agli spettatori più giovani la possibilità di seguire direttamente parole, conflitti e passaggi emotivi che nel film vengono affidati proprio ai brani. Approfondimento KPop Demon Hunters avrà un sequel