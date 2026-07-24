Wanda Nara, i ladri svaligiano la casa a Galliate dove c'erano i figli

Wanda Nara, i ladri svaligiano la casa a Galliate mentre in casa ci sono i figliSpettacolo
I tre ragazzi e le due bambine, tutti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, erano in compagnia della nonna, che ha dato l'allarme. Sono tutti incolumi. La showgirl si trovava invece a New York per un evento legato alla finale dei Mondiali. I banditi avrebbero sottratto passaporti, orologi, documenti di viaggio, oggetti di valore, borse e vestiti. Le indagini sono in corso. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude la presenza di una “talpa”
Nella notte tra domenica 19 luglio e lunedì 20 luglio, alcuni ladri hanno svaligiato la villa di Wanda Nara a Galliate, nel Novarese, mentre in casa, in compagnia della nonna Nora Colosimo, si trovavano i cinque figli della showgirl: Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella, tutti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. Nara, invece, era a New York, impegnata con l’ex marito Maxi Lopez in un evento relativo alla finale dei Mondiali 2026. In Italia, i ragazzi e le bambine stavano guardando la finale tra Spagna e Argentina, quando all'improvviso sono arrivati i banditi. Colosimo avrebbe sentito dei rumori sospetti e messo al sicuro i cinque nipoti in una stanza. Poi, ha dato l’allarme e ha chiamato le forze dell’ordine. “I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio”, ha detto Maxi Lopez, padre dei primi tre figli, per rassicurare i fan. L’ex compagno Mauro Icardi, padre delle due bambine, non è invece intervenuto pubblicamente sulla vicenda. Nessuna delle persone presenti nell’abitazione è rimasta ferita, ma lo spavento è stato enorme. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, Nara, una volta rientrata immediatamente in Italia, avrebbe raccontato agli inquirenti di essersi vista sottrarre passaporti, orologi, documenti di viaggio, oggetti di valore, borse e vestiti, e che i ladri incappucciati si sarebbero diretti dritti verso la sua camera. Un dettaglio che alimenta il sospetto che chi ha agito, per una durata di meno di 10 minuti, conoscesse bene la struttura della villa e i suoi punti deboli, sapendo dove trovare gli oggetti più cari e scegliendo il momento in cui i ragazzi erano soli in casa con la nonna. Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Galliate e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Novara, anche mediante la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della villa e di quelle comunali nel tentativo di risalire all’auto dei malviventi e di ricostruire il loro tragitto, sono attualmente in corso. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude la presenza di una “talpa” in grado di fornire indicazioni preziose sulla proprietà. Ora, l’inventario completo della refurtiva stabilirà anche l’entità del furto.
LA STORIA DELLA VILLA
Wanda Nara aveva acquistato la villa con piscina di Galliate, nel Novarese, nel 2020, quando era ancora sposata con Mauro Icardi. Proprio quell’estate, infatti, il calciatore aveva lasciato la squadra dell’Inter per il Paris Saint-Germain, e la famiglia aveva preferito una proprietà vicina alla città di Milano e all’aeroporto di Malpensa. Ora Alessandro Basile, assessore alla sicurezza di Galliate, ha espresso solidarietà alla famiglia. “C’è grande dispiacere da parte mia e dell’intera amministrazione, come sempre quando succedono episodi del genere”, ha detto. “In tutta la provincia di Novara, ultimamente, ci sono furti del genere, probabilmente commessi da bande che arrivano dalla Lombardia”. Adesso, “c’è la necessità di tenere alta la guardia. Noi abbiamo già ampliato i controlli serali da parte dei vigili, con turni straordinari e serali di sera. Di certo lo Stato dovrebbe dare una mano in più ai comuni di periferia come il nostro, potenziando gli organici delle forze dell'ordine e valorizzando il ruolo delle polizie locali”.
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