Wanda Nara, i ladri svaligiano la casa a Galliate dove c'erano i figli

Nella notte tra domenica 19 luglio e lunedì 20 luglio, alcuni ladri hanno svaligiato la villa di Wanda Nara a Galliate, nel Novarese, mentre in casa, in compagnia della nonna Nora Colosimo, si trovavano i cinque figli della showgirl: Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella, tutti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. Nara, invece, era a New York, impegnata con l’ex marito Maxi Lopez in un evento relativo alla finale dei Mondiali 2026. In Italia, i ragazzi e le bambine stavano guardando la finale tra Spagna e Argentina, quando all'improvviso sono arrivati i banditi. Colosimo avrebbe sentito dei rumori sospetti e messo al sicuro i cinque nipoti in una stanza. Poi, ha dato l’allarme e ha chiamato le forze dell’ordine. “I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio”, ha detto Maxi Lopez, padre dei primi tre figli, per rassicurare i fan. L’ex compagno Mauro Icardi, padre delle due bambine, non è invece intervenuto pubblicamente sulla vicenda. Nessuna delle persone presenti nell’abitazione è rimasta ferita, ma lo spavento è stato enorme. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, Nara, una volta rientrata immediatamente in Italia, avrebbe raccontato agli inquirenti di essersi vista sottrarre passaporti, orologi, documenti di viaggio, oggetti di valore, borse e vestiti, e che i ladri incappucciati si sarebbero diretti dritti verso la sua camera. Un dettaglio che alimenta il sospetto che chi ha agito, per una durata di meno di 10 minuti, conoscesse bene la struttura della villa e i suoi punti deboli, sapendo dove trovare gli oggetti più cari e scegliendo il momento in cui i ragazzi erano soli in casa con la nonna. Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Galliate e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Novara, anche mediante la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della villa e di quelle comunali nel tentativo di risalire all’auto dei malviventi e di ricostruire il loro tragitto, sono attualmente in corso. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude la presenza di una “talpa” in grado di fornire indicazioni preziose sulla proprietà. Ora, l’inventario completo della refurtiva stabilirà anche l’entità del furto.