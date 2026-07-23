Snoop, il biopic su Snoop Dogg uscirà nel 2027

Il film Snoop, il “ biopic definitivo dell’artista, magnate e icona del gangsta rap” Snoop Dogg , uscirà nei cinema il 6 agosto 2027 . I dettagli sulla trama non sono ancora confermati, pertanto non è chiaro se la pellicola offrirà uno sguardo sulla carriera del rapper (sulla falsariga di Michael per Michael Jackson e Bohemian Rhapsody per Freddie Mercury) o si concentrerà su un singolo capitolo (come in Springsteen: Liberami dal nulla per Bruce Springsteen). Jonathan Daviss (Outer Banks) interpreterà il protagonista, mentre il regista Craig Brewer (Song Sung Blue e Hustle & Flow – Il colore della musica) dirigerà il film, che includerà i brani del repertorio del cantante, compresi i grandi successi Drop It Like It’s Hot, Gin and Juice, What’s My Name e Nuthin’ But a “G” Thang. La casa di produzione Universal Pictures aveva annunciato per la prima volta il biopic nel 2022. “La vita e l’eredità di Snoop Dogg lo rendono una delle icone più entusiasmanti e influenti della cultura popolare”, aveva dichiarato all’epoca Donna Langley, Presidente di NBCUniversal Entertainment. “Abbiamo incontrato Snoop poco dopo la sua acquisizione della Death Row Records e abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare la sua storia raccontata con le sue stesse parole. Siamo onorati di poter creare il documento definitivo di questo artista unico”. Durante il CinemaCon, invece, Snoop Dogg aveva annunciato che la produzione sarebbe iniziata nell’estate 2026. Il progetto è il primo nato dall’accordo tra Universal Pictures e Death Row Pictures, l’etichetta discografica del rapper. Brian Grazer di Imagine Entertainment, che aveva lavorato al biopic 8 Mile su Eminem, produrrà il film insieme a Snoop Dogg e alla presidente di Death Row Pictures, Sara Ramaker.

LA VITA E LA CARRIERA

Nato il 20 ottobre 1971 a Long Beach, in California, il rapper, cantante, cantautore, attore, produttore, DJ, personaggio televisivo e imprenditore Snoop Dogg, all’anagrafe Calvin Broadus, è figlio di un veterano del Vietnam che era spesso assente. Da bambino, la mamma gli ha attribuito il soprannome Snoopy per il suo amore per il personaggio dei Peanuts. Da giovane si è avvicinato alla musica nella Chiesa Battista, e inoltre vendeva caramelle, consegnava giornali, impacchettava generi alimentari, cantava nel coro e giocava a football. Da adolescente ha iniziato a fare rap a scuola, avendo come pubblico i compagni, e ha avuto alcune difficoltà con la legge a cause di cattive compagnie e dello spaccio di droga. Ha tuttavia sempre negato di essere stato membro di gang. Nel 1992 ha poi debuttato nel rap con il nome d’arte Snoop Doggy Dogg nel singolo di esordio Deep Cover e nell’album solista The Chronic di Dr. Dre. Nel 1993, dopo la pubblicazione del suo primo album, Doggystyle, ha affrontato la sua prima controversia giudiziaria, nella quale è stato accusato di omicidio di primo grado del membro di una gang, caso per il quale è stato poi assolto nel 1996 e che è stato definitivamente chiuso nel 2024. Sempre in tribunale ha affrontato cause per presunte violenze sessuali, che si sono concluse rispettivamente con un accordo senza indennizzo e con un ritiro della denuncia. Nel corso della sua carriera ha poi prodotto numerosi brani di successo, come l’indimenticabile Drop It Like It’s Hot. Nel 2022 ha acquisito l’etichetta discografica Death Row Records e si è esibito all’Halftime Show del Super Bowl insieme a Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Nel 2026 ha partecipato come tedoforo al viaggio della fiamma olimpica delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Ha anche recitato in film come Training Day (2001) di Antoine Fuqua e Scary Movie 5 (2013) di Malcom D. Lee e in serie tv come Bones, Empire e Law & Order: Unità speciale. Ha inoltre prestato la voce al cugino It nei film d’animazione de La famiglia Addams. Come imprenditore, ha realizzato investimenti nel settore tecnologico e dell’intrattenimento e in marchi di lifestyle, alimentari, bevande e cannabis.