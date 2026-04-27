Michael, le location del film raccontano vita e carriera di Jackson

Michael, le location del film richiamano momenti iconici della vita di Michael JacksonCinema
Introduzione
Con l’uscita nelle sale cinematografiche del 22 aprile 2026, Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, ha già incominciato a far salire a livelli indicibili la Jackson-Mania
si presenta come un’opera che affonda le proprie radici nei luoghi reali della vita del re del pop. Diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, il film si distingue per un’attenzione meticolosa nella selezione delle ambientazioni. Gran parte delle riprese si è svolta in California, teatro di momenti cruciali della parabola umana e artistica della popstar.
Grazie a un investimento significativo, pari ad almeno 155 milioni di dollari, la produzione ha scelto spazi fortemente connessi alla biografia di Michael Jackson, capaci di evocare tanto l’ascesa straordinaria quanto il declino inevitabile dell’artista. Scopriamo di seguito tutte le tappe del viaggio nei luoghi simbolo di Michael Jackson.
Quello che devi sapere
Il Neverland Ranch: il sogno ricostruito
Tra le ambientazioni più emblematiche del film Michael spicca il Neverland Ranch, riportato dalla produzione allo splendore degli Anni Novanta. Un tempo residenza privata della popstar, il ranch è stato ricreato per restituire l’atmosfera di quello che Michael Jackson concepiva come un vero e proprio “paese delle meraviglie”.
Nel film compaiono elementi oggi scomparsi, come il parco divertimenti con ruota panoramica, il teatro, la stazione ferroviaria con treno in miniatura, la pista di go-kart e lo zoo. Dopo anni di abbandono e la successiva messa in vendita, il complesso resta tuttora inaccessibile al pubblico e ai fotografi, proprio come in passato.
Encino: la casa delle origini artistiche
Un altro luogo centrale del biopic Michael è la residenza di famiglia a Encino, nella San Fernando Valley di Los Angeles. Qui Michael Jackson si trasferì con i genitori e i fratelli all’inizio degli Anni Settanta, dopo aver lasciato l’Indiana. In questa casa nacquero alcuni dei suoi lavori più celebri, tra cui Off the Wall, Thriller e Bad.
La proprietà, conosciuta anche come Hayvenhurst, si estende per oltre novecento metri quadrati e comprende cinque camere da letto, sette bagni e numerosi spazi ricreativi, tra cui un diorama dedicato a Biancaneve e i sette nani, negozi tematici, un piccolo cinema e un laghetto per carpe. Rimasta privata e inaccessibile, fu abitata fino al 2019 da Paris Jackson. La sua presenza nel film rappresenta un risultato significativo per la produzione, la stessa dietro Bohemian Rhapsody, dedicato ai primi quindici anni di carriera dei Queen e a Freddie Mercury.
Union Pacific Avenue: il mito di Thriller
Tra i luoghi più riconoscibili di Michael figura la Union Pacific Avenue, nella zona occidentale di Los Angeles, nei pressi di Calzona Street. Qui fu girato il celebre videoclip di Thriller, in cui Michael Jackson danza tra zombie, trasformando la scena in un’icona della cultura pop.
Per le riprese del biopic, la produzione ha temporaneamente bloccato il traffico nella zona. Il punto esatto, al 3600 E della via, è oggi meta di appassionati. Curiosamente, durante le riprese originali del videoclip furono diffuse informazioni false e mappe ingannevoli per evitare l’assalto di curiosi e giornalisti.
Crypto.com Arena: tra prove e addio
Un altro spazio carico di significato è la Crypto.com Arena, nel cuore della downtown di Los Angeles. Conosciuta anche per essere la casa dei Lakers e per eventi di wrestling, l’arena ospitò il 7 luglio 2009 il funerale pubblico di Michael Jackson.
Nel film Michael, gli stessi ambienti ricostruiscono anche le prove dell’ultimo tour del cantante, che si svolsero proprio in questa struttura fino al giorno precedente la sua morte.
L’Orpheum Theatre e le prime esibizioni
Per rappresentare gli inizi artistici dei Jackson 5, la produzione di Michael ha scelto l’Orpheum Theatre. Qui vengono ambientate le prime esibizioni del giovane Michael Jackson, quando il suo talento non era ancora pienamente riconosciuto, anche a causa della gestione severa del padre.
Situato lungo Broadway Street, l’edificio è tra i più antichi e grandi della zona e oggi ospita principalmente musical. Sebbene non venga menzionato nel film, il teatro fu anche sede delle celebrazioni per i 45 anni dell’artista, come documentato in alcuni filmati disponibili online.
Set ricreati e riprese in studio
Alcune sequenze del film Michael sono state realizzate in luoghi adattati per esigenze produttive. È il caso di un ex K-Mart abbandonato a Burbank, trasformato in un negozio di giocattoli in stile Anni Ottanta per rappresentare una delle sessioni di shopping compulsivo di Michael Jackson.
Non mancano infine le riprese effettuate negli studi di Hollywood, utilizzate soprattutto per gli interni e le scene dei concerti dal vivo, completando così un mosaico visivo che intreccia fedeltà biografica e ricostruzione cinematografica.
Un racconto senza filtri tra gloria e caduta
Lontano dall’essere una celebrazione nostalgica o un tentativo di riabilitazione, il film biopic Michael affronta con decisione anche gli aspetti più controversi della vita di Michael Jackson. La narrazione esplora l’infanzia segnata da una disciplina rigorosa imposta dalla famiglia, soffermandosi in particolare sul rapporto complesso con il padre durante il periodo dei Jackson 5.
Emergono inoltre i momenti di isolamento, le dipendenze e la spirale autodistruttiva che hanno caratterizzato gli anni successivi, insieme alle accuse di molestie sessuali emerse nei primi Anni Novanta. Parallelamente, la pellicola racconta il talento fuori dal comune dell’artista, la genesi di brani destinati a entrare nella storia della musica pop e gli incontri con figure centrali dell’epoca, tra cui Quincy Jones.
Spazio anche al Bad World Tour, considerato il vertice della carriera di Michael Jackson.