Michael, le location del film raccontano vita e carriera di Jackson

Un altro luogo centrale del biopic Michael è la residenza di famiglia a Encino, nella San Fernando Valley di Los Angeles. Qui Michael Jackson si trasferì con i genitori e i fratelli all’inizio degli Anni Settanta, dopo aver lasciato l’Indiana. In questa casa nacquero alcuni dei suoi lavori più celebri, tra cui Off the Wall, Thriller e Bad.

La proprietà, conosciuta anche come Hayvenhurst, si estende per oltre novecento metri quadrati e comprende cinque camere da letto, sette bagni e numerosi spazi ricreativi, tra cui un diorama dedicato a Biancaneve e i sette nani, negozi tematici, un piccolo cinema e un laghetto per carpe. Rimasta privata e inaccessibile, fu abitata fino al 2019 da Paris Jackson. La sua presenza nel film rappresenta un risultato significativo per la produzione, la stessa dietro Bohemian Rhapsody, dedicato ai primi quindici anni di carriera dei Queen e a Freddie Mercury.

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