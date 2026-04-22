Se Jaafar è il cuore del film, Colman Domingo — due candidature consecutive all'Oscar non sono casuali — è la sua parte oscura, il suo basso continuo. Joseph Jackson, il padre che rimprovera Michael e i suoi fratelli sul divano di casa a Gary, Indiana, e che accompagna la famiglia fino all'ultima data del Victory Tour con la stessa impenetrabile fermezza con cui aveva presieduto le prove in garage vent'anni prima, è uno dei personaggi più inquietanti che il cinema mainstream abbia messo in scena negli ultimi anni. Domingo non lo dipinge come un villain da fumetto: gli concede sottotracce di complessità, lampi di affetto distorto, la convinzione sincera — e quindi ancora più disturbante — di stare facendo la cosa giusta per la sua famiglia.

Quando, dopo l'incidente sul set dello spot Pepsi del 1984 — i capelli di Michael ancora fumanti per i fuochi d'artificio che li hanno incendiati — Joe chiede al medico quando il figlio potrà tornare a esibirsi, il silenzio della scena vale più di qualsiasi monologo. Nessuno ha aiutato Michael a proteggersi da quel padre violento e prevaricatore. E il film non lo dimentica mai, nemmeno nei momenti di pura gioia.