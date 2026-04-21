Esce il 22 aprile al cinema la pellicola sul re del pop, diretta da Antoine Fuqua. A interpretare l’artista, morto nel 2009, è suo nipote Jaafar Jackson. Fra i produttori c’è Graham King, vincitore del Premio Oscar per il Miglior Film nel 2007 con "The Departed - Il bene e il male". E la famiglia Jackson, in merito al progetto, si è divisa

Il biopic si concentra sul periodo che va dall’esordio di Michael Jackson da bambino con i Jackson 5, negli Anni ’60, al successo da solista fino al Bad World Tour, che il re del pop portò in tutto il mondo fra il 1987 e il 1989. Non mancano dettagli sulla vita pubblica e privata dell’artista e sui rapporti con figure chiave come Berry Gordy, Diana Ross, Quincy Jones e l'avvocato John Branca. "Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell'eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto - si legge nella sinossi ufficiale - Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo. Mettendo in risalto sia la sua vita fuori dal palcoscenico che alcune delle performance più iconiche della sua prima carriera da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d'ora. È qui che inizia la sua storia".

A interpretare il re del pop è Jaafar Jackson, classe 1996, figlio di Jermaine Jackson (fratello di Michael). Cantante e ballerino, nel 2019 ha pubblicato il suo singolo di debutto Got Me Singing. Poi nel 2023, dopo un casting durato due anni, ha ottenuto il ruolo del suo debutto cinematografico in Michael. "Ricordo la prima telefonata con Graham King (uno dei produttori, ndr) - ha raccontato Jaafar Jackson alla global fan première a Berlino - quando mi ha parlato del progetto. Non avevo mai recitato prima, non avevo mai voluto farlo, quindi ero molto in dubbio perché non ero sicuro di esserne davvero capace. Così ho iniziato a lavorare con un acting coach e volevo davvero imparare cosa significasse recitare prima di cercare di impersonare Michael. Mi sono preparato così per circa un anno e poi ho iniziato a studiare davvero, con i video di Michael, i suoi testi, tutto di lui". Materiale "che ho usato per una full immersion, lasciando che lui si incanalasse in me". Il giovane attore, che era dodicenne quando lo zio è morto nel 2009, ne ha "pochissimi ricordi diretti e risalgono tutti a quando ero molto piccolo. Uno dei miei preferiti è la prima volta che l'ho visto esibirsi sul palco a New York, è stata l'esperienza più bella della mia vita".

Il regista

Il biopic Michael è diretto da Antoine Fuqua, pluripremiato cineasta, regista di film come Training day, Attacco al potere - Olympus Has Fallen, The Equalizer - Il vendicatore, Southpaw - L'ultima sfida, I magnifici 7, The Equalizer 2 - Senza perdono e The Equalizer 3 - Senza tregua. "Il mondo ha bisogno di amore in questo momento, ed è proprio questo che rappresenta Michael Jackson", ha detto Fuqua a Berlino. Poi in merito al ruolo del protagonista a Jaafar Jackson ha aggiunto: "Se l'è meritato - commenta - Ha passato due o tre anni a studiare il personaggio e il ballo, ancora prima di aver avuto ufficialmente la parte".

I produttori

Fra i produttori del biopic c’è Graham King, vincitore del Premio Oscar per il Miglior Film nel 2007 con The Departed - Il bene e il male, diretto da Martin Scorsese. Ma anche altre pellicole prodotte da Graham sono state nominate agli Academy Awards nella stessa categoria: The Aviator (2004), Hugo Cabret (2011) e il film biografico sui Queen Bohemian Rapsody (2018). Insieme a lui a coprodurre Michael ci sono John Branca e John McClain, della Michael Jackson Estate, che gestisce diritti, beni e patrimonio del re del pop.