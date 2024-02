Michael Jackson, la prima foto del biopic con protagonista il nipote

Approfondimenti

Sono passati 40 anni da quel 30 novembre 1982 in cui l’album Thriller di Michael Jackson fece il suo debutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Un disco contenente brani indimenticabili come Billie Jean, Beat It e l’omonimo Thriller, quest’ultimo pubblicato nella maggior parte dei Paesi il 12 novembre 1983 e negli Usa il 23 gennaio del 1984 come settimo e ultimo singolo