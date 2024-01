Juliano Krue Valdi interpreta Michael Jackson da bambino nel biopic

Musica

Grazie alla Motown, conquistarono il successo internazionale con canzoni come “I’ll be there”, “ABC” e “Never can say goodbye”, contemporaneamente iniziò ad essere scritturato anche per alcuni ruoli al cinema e vinse un Golden Globe nel 1973 per la canzone “Ben”.

L’affermazione da solista arrivò nel 1979 con “Off the Wall”, il primo album nella storia a piazzare nella Top 5 della Billboard quattro singoli: “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, “Rock With You”, “Off the Wall” e “She’s Out of My Life”. In tutto furono oltre 30 milioni le copie vendute. Grazie a “Off the Wall”, Michael Jackson conquistò tre American Music Awards e un Grammy Award.