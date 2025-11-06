Diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, Michael racconta la vita e l’eredità del Re del Pop. Jafaar Jackson, nipote dell’artista, interpreta suo zio in un film che promette di mostrare il genio e le ombre del performer come mai prima d’ora. Nel cast anche Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller e Colman Domingo. Prossimamente al cinema

Michael: il trailer del film evento sulla vita di Michael Jackson

È online il trailer ufficiale di Michael, il biopic dedicato alla vita e alla leggenda di Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, tre volte candidato all’Oscar per Il Gladiatore e The Aviator. Il film, prodotto da Graham King (Bohemian Rhapsody), insieme a John Branca e John McClain, racconta l’uomo dietro l’icona, l’artista dietro il mito.

Dal sogno dei Jackson Five al mito mondiale

Michael ripercorre la storia di un talento che ha cambiato per sempre la musica pop. Dalla precoce ascesa nei Jackson Five, quando il piccolo Michael stupiva il mondo con voce e carisma fuori dal comune, fino alla consacrazione come Re del Pop, il film promette di restituire il percorso umano e artistico di una figura complessa, geniale e inafferrabile.

Jafaar Jackson nei panni dello zio leggendario

A interpretare Michael è Jaafar Jackson, nipote reale del cantante, qui al suo debutto cinematografico: una scelta che aggiunge una nota di autenticità al progetto. Accanto a lui, Nia Long (Empire), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming), Juliano Krue Valdi, Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo, due volte candidato all’Oscar (Rustin, Sing Sing).

Antoine Fuqua dietro la macchina da presa

Dopo Training Day, Olympus Has Fallen e The Equalizer, Antoine Fuqua firma un ritratto potente e spettacolare che vuole mostrare Michael Jackson “come mai prima d’ora”. Tra momenti di luce e di buio, la pellicola indaga la tensione fra il desiderio di perfezione e il prezzo della fama, offrendo al pubblico un posto in prima fila davanti alle performance più iconiche e alle fragilità più intime del suo protagonista.

Un’eredità eterna

Prodotto da Graham King, già dietro il successo planetario di Bohemian Rhapsody, Michael punta a diventare non solo un racconto biografico, ma una celebrazione del potere trasformativo dell’arte. Come Jackson, anche il film vuole fondere musica, emozione e spettacolo in un’esperienza cinematografica totale.

Michael uscirà prossimamente al cinema.