Il film diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop, ha superato la soglia del miliardo di dollari al box office mondiale: è il primo biopic nella storia del cinema a riuscirci. Battuti i record di Bohemian Rhapsody e Oppenheimer, nonostante le polemiche e le recensioni tiepide che hanno accompagnato l'uscita. E Lionsgate pensa già a un sequel

Michael entra ufficialmente nella storia del cinema.

Il biopic dedicato a Michael Jackson ha superato il miliardo di dollari di incassi a livello globale, diventando il primo film biografico di sempre a oltrepassare questa soglia. Secondo i dati riportati da Variety, la pellicola ha totalizzato 1,001 miliardi di dollari, frutto di 629,8 milioni raccolti nei mercati internazionali e 371,8 milioni negli Stati Uniti. A dare la spinta decisiva è stata la recente uscita in Giappone, che ha aggiunto circa 35 milioni di dollari al bottino complessivo.

Un risultato tutt'altro che scontato: la produzione era stata accompagnata da difficoltà dietro le quinte e da un acceso dibattito critico, ma il pubblico ha ribaltato ogni previsione, tornando in sala più volte e trasformando il film in uno dei fenomeni dell'estate cinematografica.

Tutti i record battuti, da Bohemian Rhapsody a Oppenheimer

Con il traguardo del miliardo, Michael colleziona una serie di primati. È ora il biopic musicale con il maggiore incasso della storia, davanti ai 911 milioni di dollari ottenuti nel 2018 da Bohemian Rhapsody, dedicato a Freddie Mercury e ai Queen. È inoltre il film basato sulla vita di una persona realmente esistita con il miglior risultato commerciale di sempre, avendo superato i 975 milioni di Oppenheimer di Christopher Nolan. Già l'esordio, ad aprile, era stato da record: 97 milioni di dollari negli Stati Uniti e 217 nel resto del mondo, il miglior weekend di apertura mai registrato da un biopic musicale, primato che apparteneva a Straight Outta Compton.

Il successo è storico anche per Lionsgate: Michael è il primo titolo dello studio a superare il miliardo, davanti a Hunger Games: La ragazza di fuoco e a The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2. "Il pubblico ha accolto il film con entusiasmo fin dall'inizio, trasformandolo in un fenomeno culturale unico nelle sale di tutto il mondo", ha dichiarato Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group.