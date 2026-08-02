Il 2 agosto 1996 arrivava nei cinema statunitensi il lungometraggio diretto, coprodotto e interpretato da Danny DeVito. Protagonista è l’attrice Mara Wilson, nei panni di bambina straordinariamente precoce ma ignorata dai genitori e in balìa di una tirannica direttrice scolastica Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Compie 30 anni Matilda 6 mitica, film cult per bambini uscito nelle sale statunitensi il 2 agosto del 1996 con protagonista Mara Wilson. Il lungometraggio - diretto, coprodotto e interpretato da Danny DeVito - è tratto dal romanzo Matilda di Roald Dahl, pubblicato nel 1988 e incluso dalla rivista Time nella lista dei “100 migliori libri per giovani adulti di tutti i tempi”. La storia è quella di Matilda, una bambina precoce alle prese con genitori indifferenti e una scuola guidata dalla tirannica direttrice Agatha Trinciabue. Dalle location agli infortuni, fino agli omaggi a Dahl: ecco 10 curiosità sul film.

Gli adattamenti del romanzo Il romanzo di Roald Dahl è stato anche adattato per un programma in due puntate di BBC Radio 4 e per il musical Matilda the Musical (2010-2011), portato in scena nel West End di Londra, a Broadway e in tutto il mondo. Nel 2022 è uscito inoltre un adattamento cinematografico del musical. E non mancano gli audiolibri, letti fra le altre dalle attrici Joely Richardson, Miriam Margolyes e Kate Winslet. Le gemelle Olsen Dato che i suoi figli erano grandi fan della serie Gli amici di papà, Danny DeVito prese in considerazione l’idea di affidare il ruolo di Matilda alle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, con le quali fra l’altro aveva lavorato anche la moglie dell’attore e regista, Rhea Perlman. Tuttavia le bambine attrici prodigio erano impegnate nelle riprese del film Matrimonio a 4 mani. DeVito capì di aver trovato la sua Matilda in Mara Wilson dopo averla vista recitare, accanto a Robin Williams, in Mrs. Doubtfire. DeVito davanti e dietro la macchina da presa Danny DeVito, oltre ad aver diretto Matilda 6 mitica, nel film interpreta l’avido padre della protagonista, Harry Wormwood. Non solo: DeVito è anche produttore e voce narrante del film. Approfondimento Le gemelle Olsen compiono 40 anni. Dal cinema alla moda: la storia

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Gli infortuni di Agatha Trinciabue Uno dei personaggi indimenticabili del film è la signorina Agatha Trinciabue, spietata direttrice della scuola di Matilda ed ex atleta olimpionica che tiranneggia i bambini e li usa per allenarsi nel lancio del martello. L’attrice che la interpreta, Pam Ferris, ha faticato non poco per il suo personaggio, riportando diversi infortuni durante le riprese. Ad esempio, nella scena in cui viene colpita dalle gomme per la lavagna doveva tenere gli occhi aperti, così fu portata più volte in ospedale perché le fossero adeguatamente lavati togliendo la polvere di gesso. Non solo: ricevette diversi punti di sutura alle dita per le lacerazioni causate dai fili dell’imbracatura usata per la scena in cui Jacqueline Steiger (che interpreta Amanda Thripp) viene fatta roteare dalla signorina Trinciabue che la tiene per le trecce. La trasformazione di Pam Ferris Pam Ferris è stata anche protagonista di una profonda trasformazione estetica per diventare Agatha Trinciabue. Una delle truccatrici del film ha raccontato che il team di specialisti ha preso un calco del viso dell’attrice e creato alcuni elementi in gelatina, come la punta del naso e le borse sotto gli occhi. Inoltre, le lentiggini di Ferris sono state trasformate in vasi sanguigni e vene rotte, le sue sopracciglia sono state scurite, le sono stati messi dei baffi e le sono stati ingialliti i denti. Vedi anche Matilda The Musical, Emma Thompson diventa la signorina Trinciabue

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Le location Matilda 6 mitica è stato girato in California fra la primavera e l’autunno del 1995. Fra le principali location c’è la Mayfield Senior School di Pasadena, la casa dei Wormwood al 15811 Youngwood Drive di Whittier e quella della signorina Trinciabue al 2186 East Crary Street di Altadena. La biblioteca visitata da Matilda è la Pasadena Public Library di East Walnut Street, a Pasadena. Gli omaggi a Dahl Sono diversi gli omaggi a Roald Dahl all’interno del film. Nel suo libro Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame, Mara Wilson ha raccontato che la bambola della signorina Honey venne chiamata Liccy in onore della moglie dello scrittore. Inoltre il ritratto del padre della donna, a cui la maestra di Matilda tiene tanto, raffigura in realtà proprio Roald Dahl. Dal botteghino al film cult Nonostante le recensioni positive ricevute dalla critica - specialmente per la fedeltà al romanzo e la regia di DeVito - il film non fu un successo al botteghino. Tuttavia, dopo essere stato distribuito in home video Matilda 6 mitica ha conquistato enorme popolarità ed è diventato un cult fra i film per bambini. Vedi anche Matilda The Musical, il trailer del film con Emma Thompson

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