2/14 ©IPA/Fotogramma

Nelle opere di Dahl sono state modificate parole come "grasso", "nano", "piccolo", “brutto", anche grazie al lavoro della Inclusive Minds, società che riunisce molti sensitivity readers, figure professionali che hanno il compito di operare modifiche alle opere letterarie in modo da portare avanti "inclusione e accessibilità nella letteratura per l’infanzia”. Dahl è solo l'ultimo scrittore per l'infanzia ad essere oggetto di consistenti modifiche e riscritture: il più colpito finora è stato il Dr. Seuss, autore de Il Grinch e Il gatto col cappello

Tutte le notizie sui libri di Sky TG24