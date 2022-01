Gli incubi di Kafka, Kuper torna sulle storie dell'autore cecoslovacco

il fumettista statunitense di nuovo alle prese coi racconti e l'umorismo del genio kafkiano. Quattordici racconti brevi magistralmente trasformati in fumetti con rispetto e capacità innovativa ascolta articolo Condividi

Vecchi di un secolo eppure così vicini a noi. I racconti di Franz Kafka hanno una capacità folgorante di ritrarre il paradosso dell’esistenza umana, della società e della civiltà che abbiamo creato. Leggerli è ancora oggi una straordinaria opportunità di apprezzare un umorismo grottesco con pochi eguali. La prima volta che Peter Kuper è stato colpito da Kafka è stato parecchi anni fa, grazie a un amico che leggeva a voce alta La Metamorfosi. A raccontarlo è lo stesso fumettista statunitense, che ha iniziato nel 1988 a illustrare le storie dell’autore cecoslovacco.

Una raccolta di racconti brevi leggi anche Cuore di Tenebra, così Kuper rilegge Conrad a fumetti Dopo Give It Up! (1995) e La Metamorfosi (2003), Kuper ha deciso di tornare sul luogo del delitto, affrontando una nuova selezione di 14 storie brevi. La raccolta, pubblicata in Italia da Tunué con il titolo Gli Incubi di Kafka (Kafkaesque il titolo originale) è uscita in fumetteria il 27 gennaio e il connubio appare ancora una volta vincente. Kuper dimostra una volta di più la sua capacità di approcciarsi con rispetto e modernità ai classici del Novecento (lo ha fatto anche con Joseph Conrad, di cui ha adattato a fumetti Cuore di tenebra, uscito l’anno scorso sempre per Tunué).

L'eterna frustrazione dell'essere umano leggi anche Il grande Gatsby, il classico di Fitzgerald diventa un fumetto Gli incubi di Kafka è una raccolta di 14 storie brevi, a volte brevissime, che esplorano con ironia e sarcasmo la condizione umana, condannata all’eterna frustrazione, all’impossibilità di raggiungere i propri scopi e affrontare i propri demoni. Accade alla talpa di La tana, che continua a scavare tunnel sempre più profondi e innalzare muri sempre più spessi per cercare inutilmente di proteggersi da un nemico che sta nella sua testa, o all’uomo che, in Davanti alla legge, aspetta una vita fuori da un tribunale per poter accedere alla giustizia, finendo per morire senza averne potuto varcare la soglia; all’assassino che in Un fratricidio pianifica l’uccisione del migliore amico senza preoccuparsi poi della fuga o della donna che, in Un digiunatore, insegue un record che nessuno le riconoscerà, perché l’attenzione del pubblico e persino dei proprietari del circo in cui si esibisce si esaurisce troppo presto.

Disegni che ricalcano la xilografia e l'espressionismo tedesco leggi anche Penss, il fumetto di Jérémie Moreau sul rapporto tra uomo e natura Quello che fa Kuper è un lavoro fino di cesello. Per i testi si fa aiutare da un amico tedesco, che li traduce asciugandoli per adattarli alle esigenze dei tempi e del mezzo. Sui disegni sceglie uno strumento che lo avvicini a Kafka, utilizzando lo scratch board, una carta ricoperta di gesso su cui è possibile incidere e inchiostrare ricalcando la tecnica della xilografia e le atmosfere dell’espressionismo tedesco coevo dello scrittore cecoslovacco.

L'attualizzazione del kafkiano leggi anche Una stella tranquilla, ritratto a fumetti di Primo Levi C’è un altro lavoro, poi, altrettanto sottile e complesso, in cui Kuper riesce alla perfezione. Così come aveva riletto Cuore di tenebra ribaltandone gli aspetti più controversi per denunciare le storture del colonialismo, prende le situazioni raccontate da Kafka e coi suoi disegni le trasporta verso questioni più moderne e contemporanee, come i diritti civili e umani o la condizione dei senzatetto.