Libri per bambini, 10 novità di febbraio, da 3 a 10 anni

Carnevale con tanti libri nuovi, un modo interessante e coinvolgente per vivere il periodo più colorato dell'anno insieme ai propri figli. Ecco quindi, anche questa settimana, dieci proposte per tutti i gusti. Buona lettura!

Libri per bambini di 4 anni Volta la pagina di Maria Loretta Giraldo Camelozampa, 2022 Un gioco incalzante e sorprendente, una giravolta di scoperte a ogni giro di pagina. Come nella canzone popolare, il gioco del voltare la pagina ci invita a immergerci in un mondo fantastico, in cui ogni volta che il libro si riapre ci ritroviamo catapultati in una realtà diversa.

Libri per bambini di 5 anni approfondimento Giochi con me? leggi qui tutti le puntate Perché i mostri non bevono il frappè? di Marie-Hélène Versini Terre di Mezzo, 2023 I mostri non vanno dal parrucchiere, non portano gli occhiali e non sanno suonare il piano. Ma, soprattutto, non hanno paura del buio. Lo sai perché? Una galleria di creature di tutti i colori, enormi o lunghissime, squamose o pelose... per ridere e rabbrividire a ogni pagina!

Una lettera piena d'amore di Anika Aldamuy Denise Lapis, 2023 Un giorno Riccio trova una lettera d'amore. Crede sia destinata a lui e il pensiero lo rende così felice che gioca senza mai litigare, dimenticando il suo carattere spinoso. Arrivato il momento di salutare gli amici, la lettera si sfila dallo zaino, cade a terra. La raccoglie Lepre, convinta che Riccio l’abbia scritta per lei. Proprio quando sta per andare via, la lettera cade di nuovo. Scoiattolo la raccoglie: «Per tutte le noci! Lepre mi vuole bene...». Il giorno seguente, i tre amici si incontrano nella radura per giocare. Sono tutti emozionati e un po’ imbarazzati. Ognuno pensa di essere l’unico destinatario delle parole della lettera. Chi l'ha scritta? E a chi è destinata davvero? Rimane un mistero, finché non si farà avanti un topolino svelare l’arcano.

Libri per bambini di 6 anni Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco di Andrea Molesini HarperCollins Italia, 2023 Panciagialla e Copecoperso sono due vecchi pirati che insieme hanno depredato vascelli e dominato i mari e ora sono in pensione. Il nostromo Copecoperso sta soffrendo di un terribile mal di denti e ha così tanta fame che sogna zuppa di tartaruga… della qual cosa non è per niente contenta Genoveffa, la mascotte di Panciagialla che lo segue dappertutto! Una storia corale, dal ritmo classico, un piccolo Gulliver contemporaneo che tra le righe(ma non troppo!) sbeffeggia gli uomini e le loro assurdità.

La mia preistoria d'amore di Grégoire Solotareff Lapis, 2023 La rocambolesca (e a tratti improbabile) storia d’amore tra una mamma e un papà mammut, filtrata dallo sguardo ingenuo e fantasioso della loro cucciola. Un’avventura fatta di tuffi nelle pozze, cacciatori armati di lance, zampe ferite e una grotta in cui rifugiarsi tenendosi abbracciati stretti per non sentire freddo.

Libri per bambini di 7 anni Ciak si gira a... Venezia! di Geronimo Stilton Piemme, 2023 Un'assurda caccia al tesoro per le vie della città più affascinante del mondo. Un'avventura super-divertente da vivere insieme a Geronimo Stilton. In giro per le calli e i canali di Venezia, è tempo di una nuova sfida per gli Stilton, che dovranno affrontare il Team Ciak!

Libri per bambini di 8 anni Ursula Uragano e la tempesta perfetta di Igor De Amicis Lapis, 2023 C’è una nuova alunna nella Seconda B: è Ursula Uragano, una ragazzina dai capelli scuri, lunghi e ingovernabili, che si arricciano sempre più al cambiare del tempo. Indossa un tutù nero e una maglietta con un fulmine stampato sopra, e sembra avere il potere di governare i fenomeni atmosferici! Fra i suoi compagni si sparge la voce che sia una strega… ma lei, con l’aiuto di Ronnie Rondella, decide di dimostrare a tutti la verità costruendo una meravigliosa (e più o meno scientifica) stazione meteorologica.

Libri per bambini di 9 anni Lightfall. L'ombra del distruttore di Tim Probert HarperCollins Italia, 2023 Dopo una battaglia che è quasi costata loro la vita, Bea e Cad si svegliano in un villaggio nascosto degli Arsai. Queste misteriose creature sono in grado di scorgere frammenti del futuro, e quello che è emerso dalle loro visioni non promette nulla di buono per Irpa: Kest Ke Belenus, il mitico uccello che ha rubato il Sole, si è risvegliato dal suo sonno inquieto e ora minaccia di distruggere tutte le Luci rimaste.