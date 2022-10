Le prime immagini del musical che riporta sullo schermo il classico racconto di Road Dahl Condividi

Arrivato online il trailer del nuovo film Netflix Matilda The Musical, ispirato all'omonimo racconto di Road Dahl. Alisha Weir interpreta Matilda mentre guida una rivolta contro la tirannica direttrice Trinciabue che avrà il volto di Emma Thompson. La storia di Matilda è già stata adattata in più occasioni, per il teatro e per il cinema. Basti pensare al film del 1996 con Danny DeVito. Questo nuovo film è più musicale, con bambini che cantano gli abusi di Crunchem nel parco giochi e coreografie molto curate nelle sale dell'accademia o nella mensa. Presentato in anteprima al London Film Festival, ha attirato l'attenzione della critica con un 100% su Rotten Tomatoes.

Il trailer di Matilda The Musical approfondimento Matilda the Musical, svelata la data di uscita su Netflix Il trailer del film enfatizza l’immaginazione di Matilda e il suo amore per la fuga dal mondo attraverso il potere dei libri. La sua incoraggiante insegnante Miss Honey alla Crunchem Hall nota la sua genialità e la piccola protagonista sembra finalmente avere un posto dove fuggire dalla crudeltà dei genitori che soffocano la sua creatività e passione per la lettura. Quando la musica diventa tesa, il trailer mostra cos'è la scuola: una prigione opprimente. Thompson interpreta un personaggio deliziosamente inquietante e sinistro la cui violenza è esplicita. Tuttavia appare particolarmente frustrata quando Matilda decide di sfidarla. Nascondendo segretamente abilità telecinetiche, le usa per guidare una rivolta contro la pericolosa Trinciabue in un ultimo, enorme numero che mostra la posta in gioco e la scala assolutamente enorme del film.

Dal teatro al cinema leggi anche Teaser di Matilda - Il musical Emma Thompson è la Signorina Trinciabue Diretto dal regista teatrale Matthew Warchus, Matilda The Musical ritrova nel cast, oltre alla giovane Weir, Emma Thompson e Lashana Lynch, Stephen Graham, Andrea Riseborough e Sindhu Vee. Warchus ha anche collaborato nuovamente con lo sceneggiatore originale del musical Dennis Kelly per adattare il musical al film con Tim Minchin che ha fornito la musica e i testi originali. Eric Fellner e Tim Bevan hanno prodotto il film per la Working Title insieme a Jon Finn e Luke Kelly di The Roald Dahl Story Company.