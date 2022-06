Teaser di Matilda - Il musical Emma Thompson è la Signorina Trinciabue

Il ruolo di Emma Thompson svelato nel teaser trailer

Mercoledì 15 giugno Netflix ha pubblicato sul proprio canale Youtube il primo teaser trailer di Matilda – Il musical. Infatti, come possiamo notare nel video, questo nuovo adattamento non sarà solo una commedia, ma anche un vero e proprio musical. Sono innumerevoli le scene dove si vedono i bambini cantare, compresa la protagonista Matilda Wormwood interpretata dalla giovanissima Alisha Weir. L’antagonista principale, la perfida signorina Agatha Trinciabue, è la pluripremiata attrice Emma Thompson, quasi irriconoscibile nel trucco e nella divisa che indossa. Prima di ricordare gli altri membri del cast, c’è da fare una piccola precisazione su Emma Thompson. Il ruolo della signorina Trinciabue, inizialmente, era stato proposto a Ralph Fiennes perché la volontà era quella di far interpretare a un uomo la parte di Agatha Trinciabue. Tuttavia, successivamente, la troupe ha optato per una donna e scelto così Emma Thompson, che i fan di Harry Potter ricorderanno senz’altro come Sibilla Cooman, professoressa di Divinazione nella saga e nei film. Tornando al cast, troviamo anche Lashana Lynch nel ruolo della signorina Jennifer Honey e poi, a seguire, ecco Stephen Graham e Andrea Riseborough nei panni dei genitori di Matilda. Infine, spazio anche a Charlie Hodson-Prior, Winter Jarrett Glaspool, Rei Yamauchi Fulker, Sindhu Vee, e Meesha Garbett. Matilda - Il musical sarà diretto da Matthew Marchus, che abbiamo già visto in film come Inganni pericolosi e Pride. Matthew Marchus non è nuovo nell’universo di Matilda, essendo stato il regista della trasposizione teatrale.