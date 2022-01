Wes Anderson, nuovo film tratto da Roald Dahl con Benedict Cumberbatch

Un nuovo film per il celebre regista, che ha già completato i lavori per Asteroid City, titolo annunciato da Bill Murray Condividi

Non è trascorso molto tempo da quando il pubblico ha avuto modo di apprezzare l’ultimo film di Wes Anderson al cinema. Il celebre regista statunitense è però già all’opera per la sua nuova pellicola. Un ritorno al passato per lui, che pare possa dare il via alla produzione di una pellicola basata su un’opera di Roald Dahl.

Non è la prima volta che accade e l’ultimo esperimento fu un vero successo. Sono trascorsi più di dieci anni dall’uscita al cinema di Fantastic Mr. Fox, tratto da Furbo, il signor Volpe, racconto del 1977. Stavolta, invece, toccherà a La meravigliosa storia di Henry Sugar. Wes Anderson dirigerà la pellicola per Netflix. Il suo nuovo film arriverà dunque in streaming in tutto il mondo, senza dover fare i conti con eventuali limitazioni dovute al Covid legate alla sala cinematografica. Al centro del cast ci sarà Benedict Cumberbatch, nuovamente impegnato con la piattaforma dopo Il potere del cane.

La meravigliosa storia di Henry Sugar, trama approfondimento I migliori film di Wes Anderson Henry Sugar è un uomo benestante col vizio del gioco. Un giorno scopre la relazione di un medico, che nel suo scritto parla approfonditamente di un paziente indiano. Questi è un chiaroveggente, capace di vedere nonostante i suoi occhi siano completamente chiusi, come verificato da più specialisti. Una capacità incredibile, adoperata dall’uomo per un numero da circo incredibilmente redditizio. Dopo aver letto questa relazione, Henry segue la stessa procedura e assume il potere di leggere le carte bendato. Qualcosa che sfrutta per poter guadagnare. Il successo dell’esperimento, però, cambierà qualcosa in lui.

