Benedict Cumberbatch: nuovo look per l’attore

L’attore, classe 1967, sarà il protagonista dell’atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita il 25 marzo 2022 nelle sale cinematografiche statunitensi

Benedict Cumberbatch: il nuovo stile

approfondimento

Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch parla delle riprese

Nelle scorse settimane Benedict Cumberbatch ha ottenuto grande attenzione per la notizia della possibile partenza delle riprese dell’atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dopo lo stop e le modifiche dei piani di produzione in seguito all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

In queste ore l’attore, classe 1976, è nuovamente al centro dei media per il look mostrato che ha subito ricordato quello di Stephen Strange.

Benedict Cumberbatch ha infatti optato per il ritorno al pizzetto portando così il pubblico a ipotizzare le possibili riprese per il nuovo atteso capitolo, la cui data di distribuzione è al momento fissata per il 25 marzo 2022 nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America.